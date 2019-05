Les salariés de la filière textile des Vosges incitent les Lorrains a acheter local

Lunéville, France

La filière textile des Vosges veut rayonner partout en Lorraine. Pour sensibiliser les Lorrains a acheter local, environ 350 salariés ont mené des actions de sensibilisation ce samedi au château de Lunéville, à l'occasion de l’événement "La Lorraine est formidable".

Les salariés, sous le label "Vosges terre textile", ont distribuent des flyers aux passants et réalisent un flash-mob dans l'après-midi. Cette filière existe depuis près de 100 ans et représente aujourd'hui une trentaine d’entreprises et emploie près de 3 000 salariés.

Inciter les Lorrains a acheter local

Les salariés veulent séduire de potentiels acheteurs. La filière vosgienne englobe notamment la filature, le tissage, la confection ou encore la création. _"Cela contribue aux emplois vosgiens mais aussi lorrains, puisque les entreprises font appel à des sous-traitants en maintenance, en électricité, achat de fournitures etc..."_explique Cyrielle Mussbaum responsable du label.

Selon un audit financier mené par les membres du label, sur un achat de vêtement de 100€, ce sont plus 43€ reversés sur le territoire. "Et nos produits n'ont pas fait trois fois tour du monde, ajoute Cyrielle Mussbaum. Le foulard qu'on vend a fait 80km entre le début de sa production jusqu'à l'emballage, donc pour la planète c'est bien meilleur." Ce foulard est vendu 10€.

Plusieurs foulards créés et tissés dans les Vosges. © Radio France - Mélanie Juvé

La filière manque de bras

Si l'industrie textile vosgienne a perdu comme dans d'autres secteurs usines et emplois depuis plusieurs années, les salariés veulent montrer qu'aujourd'hui, elle existe encore et connaît même une petite embellie.

Selon les responsables du label, en 1980 la filière représentait 30 000 emplois contre 3 000 aujourd'hui. Et d'ici trois ans, 150 postes seront à pourvoir dans cette filière.