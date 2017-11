Les salariés de La Poste dénoncent les coups de rabots menés par la direction au détriment des usagers

L'Ile de France n'échappe pas à la fermeture de certaines de ces agences, comme c'est déjà le cas dans certaines régions de France. Elle n'échappe pas non plus à la réduction des horaires d'ouverture au public, de l'ordre de 30% selon la CGT, au détriment des usagers.

De plus en plus de mouvements de grèves ou de manifestations se sont développés ces derniers jours en Ile de France, dans les bureaux de poste : grèves les 10, 11, 19 et 20 octobre dernier dans des agences des Hauts de Seine, rassemblement départemental ce mardi devant la préfecture du Val de Marne. Autre rassemblement, ce même jour, devant les locaux de la direction départementale de la poste de l'Essonne, à Evry. Un cinquantaine de personnes était réunie. Certaines d'entre eux en étaient à leur 16è jour de grève, répondant à l'appel de la CGT et de Sud Solidaire. 80% de grévistes selon les syndicats. Tous protestent contre les suppressions de postes, les fermetures d'agence : 200 fermetures en IDF cette année selon la CGT, et la réduction des horaires d'ouverture au public.

Les grévistes du secteur de Ris Orangis (Essonne) dénoncent la suppression des agences, la réduction des horaires d'ouverture au public qui entraînent le mécontentement des usagers disent-ils, dans un climat de stress et de surcharge de travail. ils ne comprennent pas pour quelles raisons les agences de la postes ouvrent plus tard le matin ou plus tôt le soir, parfois même pendant l'heure de déjeuner, ou encore le lundi ou le samedi selon les sites. Une incompréhension que partagent bon nombre de salariés franciliens, selon Nancy Balduena, représentante CGT La Poste en Ile de France.

En réponse, la direction de la Poste explique qu'elle "poursuit ses investissements dans la modernisation des bureaux de poste franciliens, et a investi 45 millions d’euros depuis 3 ans. La Direction Exécutive du réseau La Poste en Ile de France a la volonté de proposer une présence postale de qualité et pérenne. Les modes de vie et les besoins de services changent. Face à ce constat et pour être toujours capable de maintenir son engagement de proximité, La Poste doit passer d'une logique d'implantation physique à une logique d'adaptation de son offre de services là où elle est la plus utile. Pour cela, elle adapte son offre de services et diversifie ses formes de présence en s'appuyant sur des formats innovants et en intégrant pleinement les nouveaux modes de vie, de déplacement et de consommation de ses clients. Les réflexions sur l’évolution de la présence postale se font localement, systématiquement en concertation avec les élus, et en fonction d’un grand nombre de critères comme la fréquentation du bureau, le contexte socioéconomique de la zone, ou encore les services présents. Nous étudions en fonction de chaque situation avec les maires concernés de nouvelles formes de présence postale telles les Agences Postales Communales ou les points de services La Poste Relais. Les communes et la Poste définissent ensemble la formule qui convient le mieux." La poste fait également savoir qu'elle "accorde une grande importance au respect du dialogue social et échange régulièrement avec les organisations syndicales au sujet des évolutions dues à sa transformation."