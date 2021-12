Les salariés de la protection de l'enfance, repris par la Croix Rouge, inquiets pour leur avenir

Une trentaine de salariés de la protection de l'enfance se sont réunis pour partager leurs inquiétudes, ce mardi matin à Tours. Des craintes liées à la reprise de la Fondation Verdier par la Croix Rouge, en juillet dernier, et aux conséquences sur leur rémunération et conditions de travail.

Ils s'inquiètent de leur avenir. Une trentaine de salariés de la protection de l'enfance se sont mobilisés ce mardi matin, à Tours, pour échanger autour de la reprise de la Fondation Verdier, leur ancien employeur, par la Croix Rouge. Une reprise actée depuis le 1er juillet dernier, mais dont les conditions sont encore floues et préoccupent ces travailleurs sociaux.

Un changement de convention collective désavantageux pour les salariés

"On n'a aucune information sur la rémunération, sur ce que va nous apporter la Croix Rouge concrètement, ni sur le devenir pour les gamins. On ne sait pas", regrette Thibaud Robin, éducateur spécialisé dans le dispositif Cap'Ados. La seule chose dont sont sûrs les 150 salariés, c'est le changement de convention collective : de la convention 66 avec la Fondation Verdier, ils passent désormais à la convention 51 de la Croix Rouge.

Ce changement est en train d'être négocié, avant d'entrer en vigueur en septembre prochain. Mais les salariés de l'ancienne Fondation Verdier estiment ne pas être associés à ces négociations. "Les procédures sont suivies de manière claire et transparente, et tout se passe bien", répond Véronique Folch, directrice départementale de la Croix Rouge en Indre-et-Loire.

Les syndicats pointent également la perte de certains avantages, avec cette nouvelle convention. "On devrait perdre en congés d'ancienneté, en congés trimestriels, et les points des dimanches et jours fériés seront moins bien rémunérés", estime Romual Le Doledec, éducateur spécialisé et représentant syndical à Sud Santé Sociaux.

Des conditions de travail déjà difficiles au quotidien

"C'est une marchandisation du travail social, le but, c'est que ça coûte le moins cher possible", dénonce-t-il. Conséquence : un moindre attrait pour la profession. "On n'arrive déjà plus à recruter. On embauche des personnes non-diplômées ou peu diplômées, et forcément, ça a des conséquences sur la prise en charge et ça pourrait amener des maltraitances."

On est obligé de donner de notre poche en plus - Ophélie Titon, assistante familiale

Des conditions de travail et d'accueil des jeunes qui pourraient donc être dégradées, alors qu'elles sont déjà compliquées actuellement. Ophélie Titon, assistante familiale, accueille depuis septembre une jeune fille de 13 ans. Elle dispose de 14,60€ d'indemnités journalières pour les frais quotidiens. Insuffisant. "Régulièrement, on est obligé de prendre sur notre compte personnel pour les frais de nourriture, par exemple. Les vêtements aussi, je lui ai donné des choses que je ne portais plus. On est obligé de donner de notre poche en plus."

Les fins de mois sont aussi difficiles. "Le salaire n'est malheureusement pas énorme. Il est en-dessous du Smic, 1.170€ nets par mois, pour un travail quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24", raconte-t-elle. L'assistante familiale espère voir ses conditions de travail s'améliorer. "Sinon, ce sont les jeunes accompagnés qui vont en pâtir."

La trentaine de salariés mobilisés se sont ensuite retrouvés dans les rues de Tours ce mardi après-midi, pour une manifestation nationale des salariés du travail social. Ils réclament de meilleures conditions de travail, une meilleure reconnaissance et la prime Ségur.