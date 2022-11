Les salariés de Limoges Habitat manifestent pour de meilleurs salaires

Les salariés de Limoges Habitat sont en colère. A l'image de Valérie*, qui touche 1800 euros "après 34 ans de carrière, et encore sans la prime !". Elle a logiquement répondu à l'appel de l'intersyndicale CGT-FSU-FO qui s'est mobilisée dans la rue ce lundi après-midi. Réunis d'abord devant le siège de Limoges Habitat, ils ont manifesté jusqu'au siège de Limoges Métropole.

Dans le cortège, on trouve aussi Fréderic. Il fait la plomberie, et plein de choses à Limoges Habitat. Mais en 40 ans de carrière, pas une augmentation de salaires : il est toujours payé à 1370 euros par mois. "C'est un manque de reconnaissance du travail surtout. Quand il n'y aura plus personne à Limoges Habitat pour faire ces travaux, qui les fera ?"

Le but ? Interpeller le président de Limoges Métropole Guillaume Guérin, leur président de tutelle puisque gérant Limoges Habitat. "On veut qu'il fasse le médiateur ou le tampon" s'époumonait Raphaël Alarcon, délégué syndical CGT. Car la direction ne semble, selon eux, pas écouter leurs revendications salariales. A savoir une augmentation des salaires avec notamment une prime Macron à 710 euros pour l'année 2022. "La direction nous propose 300 euros, ce qui est inacceptable" souligne Laurent Brégeon, délégué syndical FSU. De même, ils demandent pour l'année 2023 un treizième mois et une augmentation salariale.

Si pour l'instant, le dialogue reste compliqué, leur manifestation semble avoir payé. Après un rendez-vous avec le cabinet de Guillaume Guérin, le président de Limoges Métropole rencontrera une délégation de salariés mercredi après-midi pour tenter de dénouer le conflit social.

* le prénom a été modifié