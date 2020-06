Plus de 8 salariés sur 10 aimeraient poursuivre le télétravail

Les adeptes du télétravail sont de plus en plus nombreux. La part des salariés qui comptent demander à continuer à télétravailler augmente fortement. Elle gagne 11 points au mois de mai, pour atteindre pas moins de 84% au total.

Plus de souplesse et d'autonomie

Le télétravail, même s'il n'est plus la norme depuis que le protocole sanitaire dans les entreprises a été allégé par le ministère du Travail, est plébiscité. Selon ce sondage, plus les salariés pratiquent le télétravail, plus ils y sont attachés. Souplesse, autonomie : les salariés y voient de nombreux avantages et plus de 8 sur 10 veulent continuer à travailler à distance. 42% des sondés parviennent désormais à concilier vie professionnelle et vie personnelle.

La présence au bureau cinq jours sur sept séduit de moins en moins. Les salariés n'ont pas tous envie de retourner dans les locaux de l’entreprise. Trois vagues successives de sondages montrent que plus le temps passe, plus le télétravail est apprécié.