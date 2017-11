Les salariés de Réauté Chocolat à fond derrière leur bateau

Ce mercredi matin, les salariés de l'entreprise Réauté Chocolat installée à Azé dans le sud Mayenne ont pu assister à une liaison vidéo avec Armel Tripon. Le skipper du trimaran aux couleurs de l'entreprise participe actuellement à la Transat Jacques Vabre.

A 10 heures, l'heure de la pause, une trentaine de salariés se sont réunis dans la salle de repos du siège social de Réauté Chocolat. Qu'ils soient à la production ou dans les bureaux, ceux qui sont là sont fans d'Armel Tripon. Ils ne sont pas forcément spécialistes de voile mais ils soutiennent le bateau qui porte le nom de leur entreprise et son skipper principal. Un échange de sept minutes qui a permis à Armel Tripon de donner des nouvelles alors que lui et son équipier naviguaient au nord de l'archipel des Açores.

Beaucoup d'émotions

L'émotion était palpable aussi bien du côté du skipper que du côté des salariés. Claire par exemple : "de le voir là en plein milieu de l'océan, forcément, on est avec lui et on a presque la petite larme au bord des yeux." Armel Tripon a conclu l'échange , ému lui aussi : "c'est super émouvant de vous entendre tous, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur et ça va nous donner des ailes. A très bientôt."

Une nouvelle liaison de ce type est programmée mercredi prochain. Si tout va bien, le trimaran mayennais devrait être en approche des côtes brésiliennes.