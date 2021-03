Les salariés de Sitel à Périgny mobilisés pour le Sidaction

Depuis vendredi et jusqu'à ce samedi soir, plus de 100 salariés volontaires se relayent bénévolement pour prendre les appels des donateurs au 110.

La plateforme téléphonique Sitel à Périgny est mobilisée pour le Sidaction. Depuis vendredi et jusqu'à ce samedi soir, plus de 100 salariés volontaires se relayent bénévolement pour prendre les appels des donateurs au 110. Une opération renouvelée tous les ans depuis 2007.

L'an dernier en raison du confinement Sitel avait du annuler alors cette année pas question d'y renoncer. Benoit Marchais est directeur du site : "Ça fait 14 ans qu'on est mobilisés, c'est un peu dans notre ADN ! Il y a une super mobilisation, tout le monde attend cet événement. On associe la bonne humeur à un beau geste donc cette année c'était important de pouvoir se mobiliser à nouveau sur le sujet."

Une édition un peu particulière quand même mesures sanitaires obligent, les visiteurs extérieurs ne sont pas acceptés : "D'habitude on en profite pour faire venir d'autres personnes sur le site et notamment la famille de nos collaborateurs mais cette année pour le respect des règles sanitaires c'est uniquement les salariés du site Sitel qui viennent se mobiliser ce week-end en plus de leur semaine de travail."

Dans le grand open-space les opérateurs sont assis à leur poste, casque micro vissé sur la tête, les appels s’enchaînent. Depuis la toute première édition en 2007, Pascal participe à l'opération Sidaction de Sitel où il est salarié depuis 17 ans.

Cette année il a choisi le créneau du samedi, de 8 heures à 13 heures, et c'est presque un coup de chance pour lui de faire partie des 100 bénévoles de l'opération : "J'ai remarqué que dès que la proposition et la date étaient annoncées, le lendemain il n'y avait plus de place. Il fallait presque se battre pour pouvoir venir décrocher les appels".

En plus d'être mobilisés pour une cause importante, les salariés partagent un véritable moment de convivialité pendant ces deux jours : "Il y a des personnes que je connais, des collègues que je croise régulièrement devant les machines à café donc quand on va prendre une pause on a toujours plaisir à se retrouver."

Entre vendredi et samedi soir, les bénévoles ont répondu à près de 3 000 appels de donateurs.