Les salariés de Vulcania en grève pour réclamer des négociations avec la direction

Les employés du parc à thème auvergnat se mettent en grève mardi 15 mars, pour dénoncer leurs conditions de travail et l'absence de réponse de la direction.

Cette grève à Vulcania, employé de près de 230 salariés en pleine saison, dont 58 permanents, est une première, selon le secrétaire général de l'Union départementale FO du Puy-de-Dôme, Frédéric Bochard. "L'absence de réponse sur les salaires, les recrutements, les remplacements, l'organisation du travail... tout ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborde le vase !", assène-t-il.

Les salariés comptent se réunir devant l'entrée du parc et réclamer des négociations avec la direction. Face à l'absence de dialogue social, à des méthodes de management jugées méprisantes, et des salaires bas, ils ont saisi le syndicat FO et demander à organiser cet appel à la grève. Pour Frédéric Bochard, un chiffre est symbolique de ce mal-être : "Une soixantaine de salariés en CDI ont quitté l'entreprise en deux ou trois ans."

L'UD FO a d'ailleurs saisi, en accord avec les salariés, l'inspection du travail. Frédéric Bochard se rend même à Lyon ce lundi 14 mars pour saisir le Conseil régional. Un coup de massue supplémentaire pour l'organisation de Vulcania, dont le nouveau planétarium avait pris feu il y a un mois.