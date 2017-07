Orléans: les salariés du garage du Petit Pont bientôt de retour au travail

Le garage situé dans le quartier Saint Marc (Orléans) a été entièrement détruit, fin mai, par un incendie criminel. Les salariés reprennent le travail dès ce lundi grâce à un élan de solidarité.

Dans la nuit du 29 au 30 mai, le garage de la rue du Petit Pont à Orléans est incendié. Le feu prend dans un tas de pneus dans la cour, se propage sur des voitures situées à côté et atteint l'entrepôt de 500 m². L'incendie est criminel mais les auteurs ne sont pas identifiés (enquête toujours en cours). Les jours suivants, un élan de solidarité se met en place.

Plus de 5 000 € recueillis

Le comité des fêtes de la barrière Saint Marc lance alors une cagnotte en ligne sur le site leetchi. En quarante jours, 4850 euros sont collectés, sans compter les dons transmis directement au patron du garage, Filipe Fernandes. "Je n'espérais pas autant que ce qu'on a reçu. Je dois même avouer que je n'espérais rien du tout" avoue-t-il avec une certaine émotion dans la voix. "Je me suis construit tout seul. La mécanique, c'est le seul truc qui me fait prendre du plaisir pour travailler. C'est ce qui me motive à me lever tous les matins."

Avec ses 5 salariés, il va donc pouvoir reprendre le travail lundi 17 juillet. Ce sera la fin d'une période d'un mois et demi de chômage technique. Une très longue période pour Christophe François, un des salariés. "Quand on se lève le matin, on ne sait pas quoi faire et puis on a vite fait le tour des maisons du quartier. En fait, le pire c'est qu'on s'est investi avec Filipe pendant des années pour dépanner les clients le plus rapidement possible et en une nuit, tout a été détruit. Il n'y avait plus rien à faire."

Les photos du garage du Petit Pont réduit en cendre et lors du l'incendie (au milieu). - Christophe François (salarié)

Il faut remercier tous les donateurs - Christophe François, un des salariés du garage du Petit Pont

La métropole d'Orléans s'est également investi dans le dossier en aidant l'équipe à retrouver un nouveau local. Les garagistes du Petit Pont seront provisoirement au 21 avenue Gay Lussac à Saint-Jean de Braye, derrière les locaux de l'Adaphi et de l'Orange bleue. En attendant de retourner d'ici la fin de l'année 2018 rue du Petit Pont, Filipe et ses 5 salariés vont déjà pouvoir reprendre le travail.

"Il va falloir se donner à fond pour continuer à leur faire plaisir et qu'ils viennent toujours nous voir. Il faut les remercier" confie Christophe François. "Si demain ils tombent en panne à 18 heures 30 et qu'on débauche à 18 heures, il faudra les dépanner. On le faisait déjà avant mais on continuera. On leur doit bien ça". Un sentiment de reconnaissance partagé par Filipe qui n'a qu'une envie, "retrouver les clients".

France Bleu Orléans a rencontré Filipe Fernandes, le patron, et Christophe François, un des cinq salariés du garage du Petit Pont. Copier