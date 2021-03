Dordogne : les salles de cinéma pourraient rouvrir début mai selon le patron du Rex de Sarlat

"On est sur une date du 5 ou du 12 mai. Ce sont les bruits qui courent dans les ministères" explique Arnaud Vialle, le patron du cinéma le Rex à Sarlat, ce matin sur France Bleu Périgord. Les salles de cinémas pourraient donc rouvrir à cette date après presque six mois de fermeture.

Depuis fin octobre et le deuxième confinement, les salles de cinémas sont portes closes. "Depuis le 15 décembre, depuis le jour où on a appris qu'on ne rouvrirait pas, on met la pression au gouvernement" assure Arnaud Vialle sur l'antenne de France Bleu Périgord. "Je crois qu'ils ont faire une erreur. Ils ne savent pas comment nous faire rouvrir car il y a des confinements un peu partout en France et que toute la France doit rouvrir en même temps. Ce qui est logique" poursuit-il.

"On est sur une date du 5 ou du 12 mai" dit Arnaud Vialle Copier

Le directeur du cinéma Rex à Sarlat indique que les salles pourraient rouvrir autour du 5 ou du 12 mai : "Je pense qu'on va avoir les précisions dans les jours qui arrivent. Ce sont les bruits dans les couloirs des ministères. On l'espère en tout cas de tout cœur parce que ce serait compliqué d'ouvrir que sur la période estivale qui est une période propice à la fête à l'extérieur, à ne pas s'enfermer dans une salle obscure".

J'en veux énormément au gouvernement de nous avoir mis sur le côté - Arnaud Vialle