Nouvelle année : une vague de nouveaux adhérents dans les salles de sport

Valence, France

"Allez cette fois, c'est la bonne, je me mets au sport !" Cette phrase, vous l'avez forcément entendu autour de vous quand vient le moment de prendre des bonnes résolutions. C'est même devenu un rituel : à la nouvelle année, on enfile ses baskets, on attrape sa gourde dans une main, sa motivation dans l'autre, tout droit direction la salle.

Du côté des salles de fitness, on a le sourire. L'arrivée de nouvelles têtes en janvier, cela permet de faire doubler la fréquentation dans certains établissements. Avec le mois de septembre, janvier, c'est le mois où les salles font le plus de chiffre. Dans la salle « L'objectiforme » à Valence, ce coup de boost à la rentrée, c'est un classique. Stéphane est cogérant de la salle depuis dix ans : "en cette rentrée, comme pour toutes les rentrées, les affaires sont bonnes, elles sont même florissantes. Après les fêtes, beaucoup de gens viennent à la salle pour éliminer le foie gras et les papillotes."

Deux personnes sur trois arrêtent la salle six mois après leur inscription

Perdre le gras des fêtes, mais pas seulement. L'objectif, c'est de continuer à venir tout au long de l'année et ne pas décrocher après seulement quelques entraînements. Un challenge qu'Albane a décidé de relever : "Je me suis inscrite la semaine dernière, c'est ma bonne résolution. Mon conjoint va venir avec moi, à deux, on va se motiver. Si j'ai un bon suivi et que je vois des résultats, je sais que je serai assidue."

C'est bien là tout le challenge pour les salles de sport, fidéliser la clientèle pour que les abonnements soient renouvelés. "Chez « L'objectiforme », 70 % des clients sont des clients fidèles" se félicite Stéphane. Une réussite qui, selon lui, passe par un suivi personnalisé et un accompagnement des clients. Pourtant, en France, ce succès reste une exception : selon une enquête Que Choisir, deux personnes sur trois arrêtent la salle six mois après leur inscription.