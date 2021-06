Les salles de sport rouvrent à Mont-de-Marsan

Chez KeepCool à Mont-de-Marsan, quelques personnes s'activent sur les machines de sport pour ce premier jour de reprise. Certains engins, trop proches les uns des autres restent condamnés. "Je viens juste de reprendre c'est dur", souffle Laëtitia sur son vélo elliptique. Cette cliente a décidé de garder son abonnement même pendant la période de fermeture, elle voulait soutenir l'entreprise.

"Cela fait du bien, à la maison je suis moins motivée qu'à la salle où on retrouve les amis et les coachs", explique Laëtitia. Elle multiplie les exercices puis descend de son vélo elliptique, elle l'essuie avec une solution hydroalcoolique et enfile son masque. Ce dernier n'est requis que pour les déplacements entre les appareils de musculation.

Une des clientes désinfectent une machine qu'elle vient d'utiliser. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Lieu social

Au fond de la salle de sport, Nicolas s'occupe d'un de ses clients : "Nickel tu fléchis, tu monte les coudes". Ce coach était à l'arrêt depuis la fermeture des salles, alors il affiche son plaisir de retrouver sa clientèle. "Cela fait 8 mois, ça fait plaisir de revoir du monde de coacher", glisse-t-il entre deux consignes. Avec deux salariés, la salle KeepCool assure la présence de coach pour ses 600 adhérents.

Patricia fait partie des heureuses à être l'une des premières à revenir. Pas simple de reprendre après des mois sans accès à ces machines, mais le plaisir est au rendez-vous. Elle retrouve ses amis dans ce lieu qui lui avait manqué, dont Pauline. Les deux profitent de ces premiers instants sur les machines de leur salle de sport.

Le directeur, Olivier Jouve, est heureux de voir du monde revenir dans son établissement. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Jauge sans inquiétudes

Pour le directeur Olivier Jouve rouvrir les portes ce matin était un vrai moment de bonheur. "On est tout sourire, les gens sont contents de retrouver la salle les coachs donc c'est top", s'enthousiasme-t-il. Il espère juste ne pas refermer ses portes et ne se plaint pas des restrictions sanitaires. "On va pas faire la fine bouche, nous on voulait vraiment réouvrir", abonde-t-il dans ce sens.

Une jauge de 50% est imposée, soit une limite de 40 personnes en même temps pour cet établissement. L'affluence habituelle ne devrait donc pas trop poser de problème selon le directeur de KeepCool à Mont-de-Marsan. il explique qu'il est assez rare qu'autant de personnes se présente en même temps, pas besoin donc de mettre en place un système de réservation.