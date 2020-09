Les salles municipales avignonnaises rouvrent dès lundi au grand soulagement des associations

Les activités associatives vont pouvoir reprendre à Avignon dans les salles municipales dès ce lundi 28 septembre. La préfecture de Vaucluse valide le protocole sanitaire proposé par la mairie. Le texte vise à garantir la protection des personnes tout en limitant la propagation du virus. Les associations devront s'engager à le respecter, sous peine de se voir retirer les créneaux réservés. Elles vont devoir désigner pour se faire un interlocuteur Covid, garant des mesures, et tenir un registre des utilisateurs avec tous les noms et coordonnées.

Des mesures spécifiques pour la vie associative

De nombreuses mesures spécifiques s'ajoutent aux mesures générales sanitaires déjà en application : comme le lavage des mains, du gel à disposition et la distanciation physique, des mesures spécifiques. Le port du masque sera obligatoire dans les espaces de circulation (couloirs, sas, halls d’entrée), les espaces partagés et durant les activités associatives (hors pratiques sportives).

La capacité d’accueil sera spécifiée à l'entrée des salles. Les associations devront respecter un délai de carence de 15 minutes entre deux créneaux de mise à disposition ou de séances. Les locaux seront aérés. Cette mesure permet aussi d’éviter le croisement des publics, moment critique facteur de contamination croisée.

Certaines activités ne sont pas autorisées

Les bals et soirées dansantes, les vide-greniers, brocantes et événements avec stands, les apéritifs, collations ne sont pas autorisés jusqu'à nouvel ordre dans les salles municipales. Les activités de restauration alimentaire ne pourront être qu’exceptionnelles et à table. De manière générale, les moments de convivialité sont à privilégier en extérieur avec port du masque et distanciation des participants. Les associations devront mettre en place une circulation fluide et distanciée. Les accompagnateurs ne pourront pas rentrer dans les locaux, et devront rester à l'extérieur, sauf pour les enfants de moins de 3 ans ou pour des personnes handicapées.

Les vestiaires restent fermés

Les activités sportives pourront donc se faire en extérieur sur tout le territoire, et également dans les équipements sportifs couverts mais les vestiaires restent fermés. L’utilisation des douches sera aussi interdite. Seuls les sanitaires pourront être accessibles. Les jeux de boule sont autorisés, une allée sur deux. Le port du masque est obligatoire du fait de la proximité des joueurs. L’accès à des gradins extérieurs est autorisé dès lors qu’une distance minimale d’1 mètre peut être laissée entre les occupants

Les associations qui ont démarré les inscriptions pour cette saison 2020/2021 commençaient à s'inquiéter. Elles n'avaient jusqu'alors aucune visibilité sur leurs salles.