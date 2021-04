Les salons d’esthétique se battent toujours pour rouvrir rapidement

Pas question de s’offrir en ce moment un soin du visage ou une épilation. Alors que les coiffeurs sont ouverts, les salons d’esthétique sont toujours fermés. Un coup dur pour toutes les esthéticiennes qui ont du mal à comprendre pourquoi. Sur la devanture de nombreux salons, on peut lire le #LesVitrinesDeLaRévolte.

Coiffeurs et barbiers ouverts

Autre message qui frappe : "Ce masque (du visage) aussi est essentiel." Les esthéticiennes se comparent surtout avec les coiffeurs ou même les barbiers qui ont le droit eux d’exercer. Malgré plusieurs courriers adressés au gouvernement rien n’a bougé depuis le début du confinement. La plupart des salons espéraient une réouverture le 3 mai. Les cahiers de réservation étaient en surchauffe . Mais ce sera plus tard a annoncé Jean Castex, le chef du gouvernement, la semaine passée.

Leslie Granier est présidente de la confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spas (CNAIB 81) et gérante du salon "Atout Leslie Beauté". Elle ne cesse de s'interroger depuis des semaines. "Il n'y a aucune explication. On ne comprend pas. On est très content que les coiffeurs et autres corps de métier soient restés ouverts. Mais expliquez-nous pourquoi nous sommes fermés. On reçoit les clients un par un alors que, par exemple, on peut être plusieurs dans une même pièce chez le coiffeur. Les barbiers peuvent épiler, faire des soins de visage et peuvent exercer sans avoir un diplôme d'Etat, alors que nous, diplômées d'État, on pourrait épiler, faire des soins du visage, mais on reste fermées. Expliquez nous la différence. Pourquoi chez eux,on n'attrape pas le covid et chez nous il y aurait plus de danger."

Santé mentale

À Toulouse la vitrine du salon de Sabrina Guédié est recouverte d’affiches rouges qui crient sa colère. L’esthéticienne a tout simplement l’impression d’avoir dû abandonner ses clientes. "Ils le disent eux mêmes, le gouvernement, qu'ils veulent préserver la santé mentale des gens et en fermant les salons de beauté qui font que c'est tout le contraire. Ca fait dix ans que je travaille dans mon institut. Je n'ai jamais eu autant de massages relaxants. Les gens ne vont pas bien. Ils ont besoin d'être touchés, d'être relaxés. Fermer les salons, ce n'est pas ça qui va arranger les choses. "

Le salon de Sabrina rue du Taur à Toulouse recouvert de slogan © Radio France - Manon Klein

À Albi beaucoup des collègues de Leslie Garnier ont cru à une réouverture prochaine, le 3 mai avant de devoir annuler les rendez-vous réservés. Les soins à domicile sont comme ceux dans les salons également interdits.