Les sangliers mènent la vie dure aux icaunais

Ils sont devenus le cauchemar des habitants de Venouse, dans l'auxerrois. Les sangliers sont de plus en plus nombreux dans cette partie du département. Ils se déplacent en troupeau et un troupeau peut compter jusqu'à 30 ou 40 sangliers.

Les sangliers sont le cauchemar des habitants de Venouse. Ils s'introduisent dans les champs et les ravagent, dans les jardins. Et sur la route, ils provoquent des accidents.

S'ils pullulent autant, c'est parce que l'hiver est doux, le froid ne les empêche donc pas de se reproduire. Mais aussi parce que les chasseurs sont ne sont pas si nombreux que ça.

On ne fait qu'en parler durant les conseils municipaux

C'est le sujet du moment. Et durant les conseils municipaux, Raymond Degryse, maire de Venouse, ne gère pratiquement plus que ce sujet, et presque rien d'autre. "On me parle d'accidents, on me raconte qu'un troupeau de quarante sangliers a été vus à l'entrée du village. Quarante, c'est vraiment énorme" confie-t-il.

Les habitants de Venouse lésés

A Venouse, les sangliers sont passés de simples nuisances à de véritables dangers publics. "Quand on sort le matin pour aller travailler, il fait nuit. Quand on rentre, il fait nuit. Et comme les sangliers sont partout, il faut vraiment essayer de les éviter au maximum" explique un habitant de Venouse, Eric Thibaut.

Du côté des agriculteurs, l'inquiétude est présente : les dégâts sont de plus en plus nombreux. "J'ai perdu 63% de ma récolte. Cela représente environ 20 000 euros de perte" confie Yves Erbert, agriculteur.

Au mois de décembre, une cinquantaine de sangliers ont été abattus dans les environs.