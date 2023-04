Les sapeurs-pompiers de Côte-d'Or recherchent des volontaires

Les pompiers signent ce mercredi 26 avril 2023 une convention avec deux entreprises à Dijon pour rappeler l'importance de laisser de la disponibilité aux salariés qui sont en même temps pompiers volontaires. Pour qu'ils puissent plus facilement quitter leur travail et aller aider les autres. La Côte-d'Or compte 1852 sapeurs pompiers volontaires pour 304 sapeurs pompiers professionnels. Le lieutenant Cyril Verrey, en charge de développer le volontariat chez les pompiers de Côte-d'Or est l'invité du 6/9 de France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne - En quoi consiste cette mission de pompiers volontaires ?

Cyril Verrey - L'activité de sapeur pompier volontaire, c'est c'est se former, c'est pouvoir réaliser toutes les missions de secours. Comme les sapeurs-pompiers professionnels, ils ont de la disponibilité, soit en garde posté, soit en disponibilité chez eux. Ils réalisent toutes les missions de secours, que ce soit du secours à la personne, de l'incendie, de secours routier en fonction de leurs compétences et de leur qualification. Les sapeurs-pompiers volontaires, en fonction de leur qualification, de leur formation, peuvent bien entendu être engagés sur les gros incendies, sur toutes les missions qui découlent des sapeurs-pompiers.

Quels profils recherchez-vous ?

Tous les profils. Pour devenir sapeur-pompier volontaire, on doit être âgé de 16 à 60 ans, être apte médicalement et vouloir s'engager. Donc vraiment n'importe qui, pourvu qu'il en ait la volonté, peut devenir sapeur pompier volontaire. Il n'y a pas de profil particulier.

C'est difficile physiquement ? Il y a des épreuves, des tests à passer ?

La Côte-d'Or a fait le choix de ne pas faire passer de tests d'entrée. Néanmoins, quelques évaluations sportives au cours de la carrière du sapeur-pompier volontaire. Mais je ne vais pas dire qu'il y a des difficultés. N'importe qui, pourvu qu'il en ait envie, peut trouver l'engagement qui correspondra à lui. Nous avons quelques candidats recalés, sont bien souvent médicalement, que des questions d'inaptitudes médicales. Mais là, c'est vraiment le corps médical qui fait le choix.

Il y a des endroits en Côte-d'Or où vous recherchez plus ?

Principalement en milieu rural. On va avoir tout un arc qui va partir de Bligny-sur-Ouche, Arnay-le-Duc, Saulieu, Vitteaux, tout le Châtillonnais. Mais globalement, on cherche dans toute la Côte-d'Or. Je n'ai aucun centre de secours qui est en surplus de sapeurs-pompiers volontaires.

Vous signez aujourd'hui une convention avec deux entreprises à Dijon, Veolia et TE Connectivity, pour favoriser la disponibilité. C'est quoi aujourd'hui les freins pour une entreprise, pourquoi ont-elles parfois du mal à laisser leurs salariés s'engager ?

On a des entreprises qui ont des réticences, qui pensent que nous allons sur-solliciter leurs salariés engagés en tant que volontaires, alors qu'en fait la sollicitation, elle est minime. Par contre, pour une entreprise, c'est toujours un avantage d'avoir un sapeur-pompier volontaire, parce que ça va être quelqu'un qui va être formé et disponible pour une entreprise. Ça rentre typiquement dans des démarches RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Le développement du volontariat rentre parfaitement dans ces objectifs-là. Pour une entreprise, c'est toujours un avantage. On aura quelqu'un qui trouvera de nombreuses solutions en cas de difficultés, en cas de situation d'urgence dans l'entreprise, ça permettra de valoriser aussi son engagement de sapeur-pompier volontaire.

Faut-il rendre les formations de secourisme obligatoires ?

Je ne vais pas forcément dire obligatoire, mais pourvu que les gens soient formés ou informés, c'est quelque chose de très important. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, de devoir réagir face à une situation d'urgence.