Les sapeurs-pompiers de la Creuse à la recherche de volontaires disponibles en journée

Les sapeurs-pompiers de Creuse recrutent des volontaires : plus particulièrement des pompiers volontaires disponibles en journée, pour répondre à un manque actuel. Faute de volontaires disponibles en journée, certaines opérations sont en effet parfois plus compliquée à organiser et cela perturber le bon fonctionnement des secours.

"On est obligé de travailler en mode dégradé, explique le commandant Jean-Luc Langlais, à la tête du SDIS de Guéret, c'est-à-dire que parfois dans certains centres de secours il n'y a pas assez d'effectifs pour faire partir un véhicule, et on est obligé de mobiliser une deuxième caserne, c'est problématique."

Le commandant Jean-Luc Langlais, chef d'état-major du SDIS 23. © Radio France - Théophile Vareille

Des pompiers volontaires trop souvent indisponibles en journée

Ce casse-tête complique l'organisation des sapeurs-pompiers creusois au quotidien, sachant que le département de la Creuse repose très fortement sur ses pompiers volontaires. 94% des pompiers creusois sont des volontaires et 25 des 29 centres de secours du département ne comptent dans leurs effectifs que des volontaires.

"On n'a pas de crise au niveau du volontariat, précise le commandant Langlais, nous avons simplement de plus en plus de volontaires absents en journée, et en même temps de plus en plus d'opérations en journée. Nous recherchons des profils de volontaires disponibles en journée, par exemple les mères et pères au foyer."