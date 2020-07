Les sapeurs-pompiers de la Marne recrutent cinquante jeunes

Avis aux jeunes passionnés de camions rouges, de sirènes et de flammes : les sapeurs-pompiers de la Marne recrutent ! Une campagne destinée au 13-14 ans, cinquante volontaires seront recrutés puis formés durant quatre années avant d'être éventuellement intégrés dans l'une des casernes du département. À Reims, la caserne Marchandeau en accueillera douze.

Passer de 300 à 500 jeunes pompiers dans la Marne

Ce recrutement est organisé chaque année, "l'objectif est de développer nos écoles de jeunes sapeurs-pompiers. On souhaite passer de trois cents à cinq cents jeunes dans la Marne. L'image des sapeurs-pompiers est d'autant plus valorisée autour de douze, treize, quatorze ans. C'est à ce moment-là que les jeunes veulent s'engager", explique Benoit Roth, officier référent pour le volontariat au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Marne.

Les conditions pour devenir jeune pompier

Ne pas louper le coche, c'est l'idée des recruteurs qui veulent gonfler et rajeunir leurs rangs. Pour candidater, il faut donc avoir 13 ou 14 ans, fille ou garçon il ne faut pas nécessairement être sportif, même s'il y aura quarante heures de sport étalées sur l'année scolaire.

Candidature et lettre de motivation à envoyer par mail, d'ici début septembre, à devenirjsp@sdis51.fr.