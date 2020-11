Les sapeurs-pompiers de la Sarthe dans l'attente de pouvoir distribuer les calendriers

Le confinement lié au coronavirus interdit à ce jour tout porte à porte. Du coup, les sapeurs pompiers de la Sarthe s'organisent pour écouler les calendriers. Il y en a par exemple 2.200 à Bonnétable et 6.200 à La Flèche.

Des distributions via des réservations

Pascal Herteaux, le vice-président de l'amicale des pompiers de Bonnétable © Radio France - Christelle Caillot

A Bonnétable, l'amicale des pompiers a 2.200 calendriers. Les photos ont été réalisées en mars et en temps normal, les tournées commencent mi-novembre. Si jamais, le confinement se poursuit en décembre, l'amicale des sapeurs-pompiers est en train de mettre en place un système de réservation en ligne. Les personnes intéressées pourraient aussi à plus long terme récupérer le calendrier en mairie ou à la caserne des pompiers. Si jamais, le confinement est levé, toutes les tournées des pompiers bénévoles sont déjà programmés. chaque pompier sait dans quelle rue il pourra faire la distribution.

A La Flèche, l'amicale des pompiers écoule 6.200 calendriers. Là aussi, l'amicale est déjà mobilisée pour trouver une autre formule de distribution si le confinement se poursuit. Des petites affichettes sont actuellement distribuées dans les boites aux lettres pour interpeler la population pour savoir si les habitant sont intéressés par les calendriers. L'idée aussi est d'en écouler au maximum, car selon la présidente Cindy Faucheux-Bourdon, beaucoup de commerçants de la ville ont pris des encarts publicitaires et vu le contexte c'est important qu'ils soient visibles dans les calendriers. Un compte en ligne de soutien est également en fonction.

L'amicale des sapeurs-pompiers de La Flèche distribue des affichettes dans les boites aux lettres pour réserver son calendrier - @cindyfaucheuxbourdon

Un lien social pour les habitants et une somme non négligeable pour les amicales des sapeurs-pompiers

L'argent récolté des calendriers de la Sarthe part en partie aux pupilles des pompiers et aux différentes amicales. Dans notre département, les habitants donnent en moyenne entre cinq et dix euros par calendrier. Une somme non négligeable pour les amicales qui organisent ensuite la Sainte-Barbe, des activités pour les enfants ou encore qui s'en servent pour aider une famille d'un pompier qui rencontre des difficultés financières.

Le passage des pompiers en porte à porte pour les calendriers est aussi un lien social pour beaucoup de personnes âgées ou isolées. En ce moment, on reçoit beaucoup d'appels ou de SMS de personnes qui nous disent : "mais quand est-ce que vous venez pour les calendriers", souligne Pascal Herteaux, le vice-président de l'amicale des pompiers de Bonnétable. "C'est un beau moment de convivialité mais c'est aussi une période où on peut se rendre compte des personnes qui sont en difficultés ou dans le besoin".