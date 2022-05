Les sapeurs-pompiers de la Sarthe se préparent à une recrudescence des feux de forêt

Ils font de la prévention et s'adaptent pour intervenir au plus vite. Les sapeurs-pompiers de la Sarthe tentent de lutter au mieux contre les feux de forêt. Car si la pluie continue à se faire rare, la sécheresse pourrait s'installer tout l'été dans le département, et donc accentuer les risques.

Les sapeurs-pompiers le savent bien, la Sarthe n'est pas épargnée par les feux de forêt. Cette année risque d'ailleurs d'être particulièrement intense, avec un temps très sec pour le moment, propice aux incendies. Les pompiers sont d'ailleurs mobilisés plus tôt qu'habituellement.

"L'année dernière, il n'y a eu quasiment aucun feu. En revanche, cette année, la saison démarre fort. Par exemple, on a été engagés le 10 mai sur un feu à Saint-Mars-d'Outillé qui a détruit 3 hectares de forêt, et un autre le 19 mai à l'Arche de la Nature", explique Marc Rallu, sous-directeur des moyens opérationnels au SDIS 72.

90 % des incendies sont d'origine humaine

Sur place, dans le domaine forestier de l'Arche de la Nature, "on voit clairement que le feu est parti en bordure de chemin", constate Benoit Guérin, conseiller technique feux de forêt et d'espaces naturels au SDIS de la Sarthe. Il ajoute que 90 % des feux de forêt sont d'origine humaine.

"Il y a de la malveillance malheureusement. Mais aussi, beaucoup d'imprudence : des jets de mégots, des personnes qui brûlent des déchets verts, ce qui est interdit, et ça se propage ensuite aux espaces forestiers", détaille-t-il.

Marc Rallu et Benoit Guérin, du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Sarthe. © Radio France - Léa Dubost

De nouvelles techniques

Pour lutter contre ces comportements dangereux, les pompiers font beaucoup de prévention, des arrêtés préfectoraux interdisent certaines pratiques et un dispositif inédit en France a été lancé : les Sentinelles de la forêt.

"C'est un réseau constitué à l'échelle communale ou intercommunale, en relation avec les forces de l'ordre et le SDIS, pour signaler par exemple des comportements anormaux ou des dépôts de déchets sauvages qui peuvent favoriser un incendie", précise Benoit Guérin, qui insiste sur le côté préventif du dispositif.

Seulement, si le feu ne peut pas être évité, il faut intervenir le plus rapidement possible. Pour cela, les pompiers disposent de nombreuses techniques, et sont équipés de 16 caméras de vidéo-détection, qui couvrent tout le département et permettent d'intervenir plus vite, de manière plus ciblée.

Les pompiers s'attendent à des saisons de plus en plus intenses

Si la Sarthe n'est pas encore concernée par le phénomène des méga feux, comme dans le Var l'été dernier, il faut cependant s'y préparer face aux conséquences du réchauffement climatique, selon Benoit Guérin.

"On sent bien que les événements sont rapprochés et de plus en plus importants. Le risque évolue, d'où notre volonté de se préparer, d'utiliser de nouvelles techniques. Avec l'évolution climatique, on se prépare à tout", explique-t-il.

Benoit Guérin, conseiller technique feux de forêt au SDIS 72.