Les sapeurs-pompiers de Vaucluse recherchent des bénévoles pour la rentrée

Département Vaucluse, France

La rentrée approche, et les sapeurs-pompiers de Vaucluse recherchent des bénévoles. Représentant plus de 80 % des effectifs de pompiers, ils sont indispensables aux professionnels dans l'exercice de leur métier. Certaines casernes reposent entièrement sur eux, comme par exemple celle de Sault, dans l'est du département : "Ici, _il n'y a aucun professionnel,_témoigne le Eric Aubert, le capitaine de la caserne, lui-même volontaire. Nous pourrions fonctionner avec 40 volontaires et nous ne sommes que 24", déplore-t-il.

Nous ne prendrons pas n'importe qui car nous sommes en manque de volontaires !" Le capitaine Aubert

Dans les villes, les candidats sont nombreux, il y a même parfois des listes d'attente. C'est dans les villes plus rurales, comme à Sault, que la demande est la plus forte : il faut habiter et travailler très proche de la caserne où l'on est affecté, ce qui réduit forcément les possibilités.

"On ne va pas prendre n'importe qui qui se présente, précise le capitaine Aubert. Il y aura toujours 200 heures de formation à faire."

48h de formation pour partir sur le terrain

Une formation relativement longue, que l'on peut étaler sur trois années, qui peut en refroidir plus d'un. Mais les pompiers veulent intégrer le plus vite possible leurs nouvelles recrues. "C'est dans l'air du temps, tout doit aller plus vite, explique Eddy Aroca, le chef de la valorisation du volontariat chez les pompiers d'Avignon. Notre sollicitation principale, c'est le secours à personne, c'est environ 80% de nos interventions. Donc, on forme la personne en premier à cela, avec des tuteurs. On peut former un volontaire au secours à la personne en 48h, réparties le soir, le week-end ou pendant les vacances."

Si l'aventure vous tente, renseignez-vous auprès de la caserne la plus proche de chez vous. Vous devez être âgé de 16 à 60 ans, pouvoir vous rendre disponible, même pendant vos heures de travail et avoir une bonne condition physique, "sans avoir besoin d'être une machine de muscles, loin de là !", rassure Eddy Aroca.