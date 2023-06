Les sapeurs-pompiers de Côte-d'Or ont célébré leur Journée nationale à Genlis

Les sapeurs-pompiers étaient à l'honneur ce samedi 24 juin 2023 en Côte-d'Or ! C'était leur Journée nationale, et ils l'ont célébré à Genlis, devant le Château de la commune. Cette manifestation a été marquée par une grande cérémonie de remise de décorations. En présence notamment de Régis Deza, qui dirige le SDIS 21, un représentant de la Préfecture de Côte-d'Or et un autre du Département. Cette Journée nationale était aussi l'occasion de remettre à des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) un diplôme après leur formation. Le SDIS a également reçu les clés de six nouveaux véhicules qui serviront à faire face aux incendies en forêt.

Une grande cérémonie a récompensé des sapeurs-pompiers de Côte-d'Or et a rendu hommage aux hommes et femmes morts en exercice. © Radio France - Dimitri Morgado

Des pompiers en devenir

Parmi ceux qui ont été récompensés, plusieurs jeunes sapeurs pompiers volontaires ont reçu leur diplôme, au terme de quatre ans de formation. Axel Jobard, en fait partie. À 16 ans, il officie dans la caserne d'Is-sur-Tille. Pour lui, cette récompense est un véritable honneur après son parcours chez les pompiers. "J'ai commencé par m'engager après une intervention qui a été faite par la caserne dans mon collège. J'ai été tout de suite attiré par les valeurs que représentait la section, explique le jeune homme. Ce sont des valeurs de courage, d'entraide, de solidarité et d'altruisme."

Quatre jeunes sapeurs-pompiers qui ont reçu leur diplôme. De g. à dr. : Axel, Lucas, Mathieu et Oscar. © Radio France - Dimitri Morgado

Va-t-il devenir pompier professionnel plus tard ? Pas sûr. "Ce n'est pas un parcours qui amène forcément à ce métier-là, tempère Axel. C'est aussi un parcours qui fait grandir, qui améliore la maturité aussi, qui améliore l'entraide et l'esprit de groupe. Même si on ne devient pas pompier à la sortie de ça, on en ressort grandi avec des valeurs qui restent à jamais, je pense."

De nouveaux véhicules

Cette journée était aussi l'occasion pour le Département de remettre symboliquement les clés de six nouveaux véhicules au SDIS de Côte-d'Or. Parmi ces engins, deux Véhicules Légers Tout Terrain (VLTT) et quatre Camions-Citerne Feu de Forêt Moyen (CCFM) . Ces derniers possèdent notamment un système "d'auto-protection" qui permet d'arroser les véhicules de secours en cas d'incendies à proximité.