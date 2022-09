Réforme des 1607 heures : les sapeurs-pompiers professionnels de la Drôme luttent pour leurs acquis sociaux

Ils étaient au moins 170 sapeurs-pompiers drômois à manifester leur mécontentement ce mercredi 28 septembre 2022 dont 100, devant l’état-major du SDIS 26 à Valence, en lutte pour conserver leurs acquis sociaux à l'occasion de l'application de la réforme des 1607 heures de travail annuel. Une réforme prévue dans la loi de transformation de la fonction publique qui doit être appliquée d'ici au 1er janvier 2023, à l’ensemble des agents des collectivités territoriales.

Une réunion a eu lieu entre le département de la Drôme, qui détient la présidence du conseil d'administration du SDIS 26 et les syndicats SUD et la Fédération autonome et Avenir Secours pour tenter d'obtenir des compensations en temps de travail. Les pompiers professionnels travaillent actuellement 1583 heures par an, avec la réforme c'est au minimum 20h de plus sur une année. Elle prévoit aussi la suppression des jours d'ancienneté et des jours de médailles, car non officiels. Pour une journée de 24h00 de travail, seulement 16,60 heures sont reconnues soit 800 heures travaillées gratuitement non décomptées pour le service, sachant que la moyenne nationale est à 18 heures. Un manque de reconnaissance intolérable selon les pompiers. Des négociations sont en cours.