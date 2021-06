Les sapeurs pompiers veillent sur les plages de Toulon

La surveillance des plages de Toulon, du Pradet et de la Garde par les sapeurs pompiers du Var a officiellement commencé ce mardi matin et va se poursuivre jusqu'au 31 aout, 7 jours sur 7 de 10h à 19h. Douze postes de secours et 34 pompiers répartis sur le littoral de Toulon au Pradet.

Douze postes de secours répartis sur le littoral de la pointe de Pipady à Toulon jusqu'aux oursinières au Pradet sont ouverts depuis ce mardi matin 10h. 34 sapeurs pompiers présents chaque jour pour assurer votre sécurité et celle de vos proches. La surveillance des plages de Toulon, du Pradet et de la Garde par les sapeurs pompiers du Var vient officiellement de commencer et va se poursuivre jusqu'au 31 août, 7 jours sur 7 de 10h à 19h. L'an passé dans cette zone, les pompiers sont intervenus pour des brûlures de méduses, des petits soins, des assistances à personne comme des noyades ou des débuts de noyade mais aussi pour des recherches d'enfants.

Il n'est pas rare en effet chaque été d'entendre des messages diffusés par les hauts parleurs des postes de secours sur les plages du Mourillon, indiquant qu'un enfant est recherché. "Nous ne pouvons pas être derrière chaque enfant. Et même si les sapeurs pompiers sont là, les principaux responsables sont les parents. Il ne faut pas quitter ses enfants des yeux même une seconde. Les parents doivent lâcher leur téléphone et se concentrer sur leurs enfants" martèle le Lieutenant Olivier Saussaut, adjoint au chef du service opérations de la caserne des pompiers de Toulon-centre

Ca va très vite

Car un drame est vite arrivé. Il ne faut que quelques secondes à un enfant pour boire une importante quantité d'eau, pouvant lui causer des dommages irréversibles. "Même en bord de mer, avec le ressac, quand il y a du vent et que la mer est agitée, cela suffit à entraîner une inhalation d'eau" rappelle l'adjudant Davis Francès, chef de zone, caserne des sapeurs pompiers de Toulon-centre. Pensez donc à vérifier la couleur de la flamme et les éventuels risques présents chaque jour comme les méduses.

La sécurité pour tous

L'été sera chaud comme le dit la chanson. Sans doute encore plus intense que l'année passée en raison notamment de la crise sanitaire et de l'envie d'en sortir et surtout d'en profiter. "Mais il faut que chacun fasse preuve de civisme" souligne Hubert Falco, le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, et maire de Toulon. "La sécurité est donc renforcée avec une société de gardiennage présente dès le matin et jusqu'à minuit. Des effectifs de policiers municipaux vont également se relayer jusqu'à 2h du matin. Et nous comptons aussi sur la coordination avec la Police nationale. J'ai d'ailleurs demandé des CRS en plus" détaille Hubert Falco.

Enfin, pour limiter les rodéos sauvages et les courses de deux roues sur le grand parking au bout des plages, des travaux vont débuter dès le début de la semaine prochaine. Des places seront tracées au sol et le revêtement sera refait. "Nous faisons des efforts exceptionnels pour que l'ordre règne et que chacun passe une saison en toute sécurité" assure le maire de Toulon.