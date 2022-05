Les casernes du Loiret manquent de sapeurs-pompiers volontaires

C'est une "journée spéciale sur l'engagement" ce mercredi sur le réseau France Bleu et notamment celui des sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Ce sont des citoyens qui, tout en exerçant une activité professionnelle, ont choisi de se mettre au service de la collectivité, sur leur temps libre. Dans le Loiret, 80 % des sapeurs-pompiers sont volontaires. Cela représente 1.950 pompiers volontaires pour 420 professionnels.

Près de 2.000 volontaires dans le Loiret

A la caserne de Gien, par exemple, les effectifs sont plutôt bien répartis : sur une soixantaine de pompiers, 30 sont volontaires. Mais pour le lieutenant Valentin Prud'homme, adjoint au chef de centre dans la caserne de Gien depuis quatre ans, le recrutement des volontaires est une problématique majeure. "Les besoins les plus importants en ce moment, c'est sur les temps en journée. C'est normal car ce sont les horaires où les employés sont à leur travail."

Des répercussions sur les interventions

La crise sanitaire du Covid porte aussi préjudice au recrutement des pompiers volontaires. Pour certains, la vie personnelle et familiale passent désormais avant tout. " Nous constatons une baisse de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires depuis deux ans. Ce qui engendre des potentiels non-départs en intervention ou une délivrance des secours un peu plus tardive" précise Valentin Prud'homme.

Les conditions pour devenir pompier volontaire

Pour être sapeur-pompier volontaire, il faut avoir au moins 16 ans et être prêt à donner de son temps. C'est aussi primordial d'habiter au plus proche d'une caserne. Le lieutenant Valentin Prud'homme, adjoint au chef de centre dans la caserne de Gien, explique pourquoi. "Les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation aussi à prendre de l'astreinte, donc le but c'est de prendre le départ depuis son domicile en intervenant le plus rapidement possible."

