Les terrasses des restaurants et des cafés ainsi que les commerces non-essentiels rouvrent, ce mercredi 19 mai, pour la deuxième phase du déconfinement. France Bleu Maine vient à votre rencontre pour cette journée spéciale "Tous en terrasse".

Les Sarthois au rendez-vous pour la réouverture des terrasses et des commerces non-essentiels

Jimmy, Nathalie et Alain savourent leur premier café au Venez, place de la République, au Mans. Ces habitués sont venus pour la réouverture.

Les clients sarthois sont retour en terrasse et dans les magasins non-essentiels. Ils sont autorisés à rouvrir, pour la deuxième phase du déconfinement, ce mercredi. Malgré la météo incertaine, les habitués sont au rendez-vous. France Bleu Maine les rencontre sur les terrasses et dans les commerces pour cette journée spéciale "Tous en terrasse".

Le Venez, place de la République, au Mans, a installé ses chaises et ses tables à partir de 8h. "Ça fait tout bizarre parce que ça fait plus de six mois qu'on n'a pas fait ces gestes-là, mais c'est que du bonheur", souligne le patron, Loïc Rase.

On reprend notre habitude !

A 8h30, la terrasse commence à se remplir. Nathalie est la première à s'asseoir avec Alain et Jimmy. Les trois amis commandent un café. "C'est délicieux, le café je le déguste. J'adore la terrasse !" s'exclame Nathalie. "On reprend notre habitude du café hebdomadaire", raconte Alain. La pluie ? Même pas peur : "On est couverts pour l'instant", commente Jimmy en touillant son café. "D'habitude je rapporte mon pique-nique puisque je mange au bureau, mais aujourd'hui je vais pousser mes collègues à venir au restaurant", explique Nathalie.

Les premières clientes prennent leur café sur la terrasse du Bar des sports, à Vaas, ce mercredi matin. © Radio France - Jean Rinaud

A Vaas, les deux cafés de la place de la Liberté, le Bar des sports et le Select, commencent à avoir du monde en terrasse. "La réouverture des terrasses c'est retrouver un goût de liberté", lance Maryvette, une retraitée de 73 ans, en terrasse au Bar des sports. Le Select bar a reçu une trentaine de clients en première partie de matinée, beaucoup d'habitués. "Peu importe la pluie, je suis convaincue que les clients seront au rendez-vous toute la journée même si il faudra mettre le k-way", sourit la responsable, Elodie Letrange.

Des réservations pour le déjeuner

La brasserie du Plateau, rue Nationale, au Mans, a ouvert à 7h. "C'est comme une naissance de retrouver ces sensations de goût, de toucher, la musique", décrit Christophe Thibault, le gérant de l'établissement.

La brasserie a déjà des réservations pour le déjeuner, comme d'autres restaurants du Mans. "Ce sont des réservations sous condition, j'ai pris le numéro de téléphone pour qu'on s'adapte à la dernière minute "[en fonction de la météo]", détaille Christophe Thibault.

Les rendez-vous sont tous pris au salon de beauté

L’Éclat de beauté, avenue Charles de Gaulle, au Mans, rouvre à 9h pour une journée chargée avec 37 clientes de 9h à 19h. "J'attendais que ça", explique Rachel, la première cliente de la journée, en passant la porte.

La gérante du salon l’Éclat de beauté, au Mans, Naomie Domas (à droite) accueille sa première cliente Rachel, à 9h, ce mercredi. © Radio France - Clémentine Sabrié

Sur la porte de son salon, la gérante Naomie Domas a mis un mot : "complet pour cette semaine". Les rendez-vous sont partis rapidement, grâce aux réservations par internet. "On a plus de clientes que d'habitude, mais on va essayer de satisfaire tout le monde", rassure Naomie Domas. Elle prévoit des grosses journées à venir.