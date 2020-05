Les sarthois préparent leur premier week-end de déconfinés

Que vont faire les sarthois pour ce premier week-end de déconfinement ?

Une grande fête, des embrassades avec la famille et les amis, ou rester encore quelques jours tranquilles à la maison.

Nous sommes allées leur poser la question dans le quartier des Maillets et ils sont plutôt prudents.

Des barbecues mais en respectant les distances

Lucie va faire un barbecue ce week-end avec sa famille mais pas question de ne pas respecter les gestes barrières : "ce sera entre nous; on va se saluer à distance. Si on veut se revoir, je pense qu'il faut absolument respecter les règles. Même discours pour Marie : "je vais faire deux barbecue durant le week-end mais nous serons à chaque fois moins de dix personnes. On respectera les consignes de sécurité, on ne se touchera pas, on se lavera les mains et on vit ! En fait, on se connait bien, donc les choses vont se faire naturellement. Ce que l'on a fait pendant deux mois, on va continuer à le faire. Après moi, il faut dire que je ne suis pas trop tactile donc ça ne me dérange pas trop".

Les prudents

Pour Sylvain ce sera : des grillades avec son papa octogénaire et il respectera les distances. Et pour ses amis, il préfère attendre encore un peu avant d'aller les voir car plusieurs sont malades. "Je ne veux pas prendre de risques".

Et puis ceux qui vont craquer

Marie-Jo l'avoue, elle va craquer : ce week-end je garde mes deux petits-enfants et je vais les embrasser. Oh oui, je vais leur faire un gros câlin. Pendant deux mois, je suis très peu sortie. Tout le temps j'avais le masque et je suis allée très rarement dans les magasins. Donc OUI, ce week-end je vais embrasser mes petits-enfants".

Tonnelle et Barbecue © Radio France - Franck Daumas

Les commandes de brochettes se multiplient chez les bouchers

"Depuis le début de la semaine, on continue les livraisons mais on se rend bien compte que les commandes sont différentes" souligne Steven Ramage boucher charcutier traiteur au Mans dans le quartier des Maillets. "Nous avons de nombreuses commandes pour des côtes de boeuf, des brochettes et des saucisses. Et vu les quantités, je dirai qu'il y aura des rassemblements de plus de dix personnes par endroit. Moi je vais rester tranquille et prudent avec ma famille.