Les Sarthois rendent hommage à leurs victimes du terrorisme

Gerbes de fleurs, discours du Préfet, énonciation des noms des victimes... La cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme s'est déroulée sous la pluie, devant la préfecture du Mans, le 11 mars. Au delà des élus, il y avait surtout des victimes et des familles de victimes, qui tiennent à revenir chaque année depuis la création de la cérémonie il y a trois ans.

Après la cérémonie, ils sont une dizaine à rester discuter devant le monument aux morts. "On se voit tous les ans. Mais on n'est pas beaucoup de familles de victimes en Sarthe, heureusement", explique Fabien. "Il y a quatre familles en tout." Lui a perdu son beau-frère, Nicolas, dans les attentats du 11 novembre en 2015.

Fabien aime venir rencontrer "des personnes qui ont vécu la même chose que nous... On peut mieux se comprendre", estime-t-il. "Les officiels sont là pour représenter des institutions. C'est bien qu'ils soient présents, mais ils se sentent peut-être moins concernés par nous."

En 2014, je travaillais à Djibouti pour la police nationale, dans une mission de l'ONU. Le soir, on est allé manger au restaurant avec trois collègues de travail. Trois terroristes munis de ceintures d'explosifs sont entrés et se sont fait sauter. C'est lourd à supporter derrière. Je me dis : pourquoi lui est mort ? Pourquoi pas moi ?" - Jacques, rescapé d'un attentat terroriste