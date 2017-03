Les Sarthois sont de retour au jardin

Le printemps est là et le soleil aussi, alors c'est l'affluence dans les jardins familiaux et les jardineries, en Sarthe. Le jardinage représente un marché de 8,7 millards d'euros en France.

A la sortie de l'hiver, il n'y a pas que la terre qu'il faut remettre en forme : "Oui, c'est sportif", commente Claude, dans sa parcelle des jardins familiaux d'Allonnes. Cela fait quatre ans qu'il est locataire d'un bout de terrain. "Etant donné qu'on est en appartement, ça permet de s'oxygéner". Le printemps a ramené le soleil, alors les Sarthois s'activent dehors. Et pas besoin d'avoir tout un jardin ! "Nous on a pris un rosier et un forsythia, pour mettre sur notre terrasse" expliquent Christiane et Michel sur le parking d'une jardinerie. Les Français sont fans de jardinage. C'est un secteur qui représente un chiffre d'affaires de 8, 7 milliards d'euros, en 2016...

Préparer la terre pour les plantations

Dans les jardins familiaux d'Allonnes, beaucoup s'activent, à l'image Maurice : "Moi j'ai bêché, comme pas mal. Vous pouvez allez partout, tout le monde bêche, c'est vraiment le moment" sourit-il. Mais il ne fait pas que remuer la terre. "C'était le jardin de mon père, pendant plus de trente ans. Et puis il est décédé donc j'ai pris la suite. Il y tenait beaucoup" raconte-t-il en pointant les vieux outils rangés dans la cahute. Son secret, pour entretenir son lopin ? Sa façon de bêcher la terre :

Vous voyez le bêchage là ? Moi je bêche pas mes allées. Il paraît que ça protège les vers de terre - Maurice

Patience, il peut encore geler

Jacky possède cette parcelle depuis 1984. Il est trop tôt pour planter des légumes en pleine terre. © Radio France - Marie Mutricy

Quatre parcelles plus loin, Jacky inspecte ses plantations, sous serre. Il y a des salades feuilles de chênes et des Batavias, quelques radis aussi. Le reste attendra. "La terre est encore froide, faut pas se presser, prévient celui qui jardine à Allonnes depuis 1984. Il va encore y avoir des gelées. Je vais peut-être faire quelques petites tomates sous serre à mi-avril. Autrement, pas en pleine terre". En tout cas, sous le soleil, les sourires sont de mises :