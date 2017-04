Les sartois font-ils attention à leur santé ?

VIDEO : une étude sur le renoncement des soins va être lancée en mai par la CPAM de la Sarthe. Tous les détails avec le directeur Patrick Rouyer.

Patrick Rouyer, le directeur départemental de la CPAM de la Sarthe était notre invité ce mercredi. Il nous explique comment va se dérouler l'étude sur le renoncement aux soins dans le département.

1.500 personnes interrogées en Sarthe

L'assurance maladie a lancé une expérimentation sur certains départements pour savoir si les assurés renonçaient à se soigner et si oui pour quelles raisons. Cette étude, va être lancée en mai en Sarthe. "Nous allons nous adresser à toutes les personnes qui vont venir dans nos accueils" nous dit Patrick Rouyer, le directeur de la CPAM en Sarthe, "nous avons douze points d'accueil dans le département. On va également le faire avec le service social, avec un ou deux CCAS. Ce sera un questionnaire. On va vers les personnes et on leur demande si elles ont renoncé à un soin au cours des douze derniers mois. On devrait avoir 1.500 personnes sur l'étude (sur 500.000 assurés dans le département). Nous devrions avoir les premiers résultats dans le courant de l'été. Ensuite, nous demanderons à ces personnes si elles veulent bien qu'on les accompagne".

Une personne sur quatre renonce à se soigner

L'étude a été faite dans d'autres départements et le constat est un peu inquiétant : "pour l'ensemble des personnes interrogées, environ une sur quatre déclare avoir renoncer une fois à des soins" poursuit Patrick Rouyer, le directeur de la CPAM en Sarthe. "Les raisons sont multiples, des raisons financières. On voit aussi que pour certains assurés, il y a une difficulté à se repérer dans le système de soins et le système administratif. Le plus fort renoncement des assurés concerne les soins dentaires".

La question de la désertification médicale

En Sarthe, certains rendez-vous avec des spécialistes pour des nouvelles consultations sont impossibles comme par exemple les ophtalmologistes. C'est aussi l'une des raisons du renoncement aux soins. Alors, quelle est la réponse de l'assurance maladie ? "Vous appuyez là où ça fait mal" répond Patrick Rouyer, le directeur de la CPAM en Sarthe, "c'est vrai que c'est ce qui frappe le plus quand on arrive dans le département. Néanmoins, dans les départements qui ont déjà fait l'étude et qui ont également une sous-densité médicale, ce n'est pas l'accès à un médecin qui est le premier problème pour les assurés. C'est un sujet supplémentaire mais ce n'est pas le seul à expliquer le phénomène de renoncement.