Un mois d'août mouvementé pour les sauveteurs de la SNSM de Quend-Plage

Alors que les touristes sont venus en nombre sur la côte picarde cet été, cette affluence se fait sentir du côté de la SNSM. A Quend-Plage, les 11 sauveteurs n'ont pas chômé au mois d'août. "Cela fait au moins 5 ou 8 ans que nous n'avons pas vu cela", raconte Armand Dovin, le chef de poste, qui détaille, "douze sauvetages à la palme ou en embarcation : ce sont vraiment des personnes secourues, c'est-à-dire que si on n'était pas intervenus, il y aurait eu un gros risque pour la vie des personnes", mais aussi "plus de 200 soins", et une quarantaine d'enfants perdus, qui ont ainsi pu retrouver leurs familles.

Une hausse d'activité liée à la fréquentation de l'été. "Qui dit plus de monde, dit plus d'interventions potentielles", confirme Armand Dovin. Avec parfois des touristes qui ne connaissent pas les particularités de la baie de Somme et des bâches, ces cuvettes d'eau de mer qui se remplissent à marée montante pour se vider à grande vitesse à marée descendante : cela représente la moitié des sauvetages du mois d'août. L'un des sauvetages a notamment marqué l'équipe.

La SNSM mise sur la prévention

"C'était une dame qui ne s'est pas rendu compte qu'elle était dans un œillet, là où la bâche se vide", raconte Clémentine, sauveteure depuis deux ans. "Il y a un courant qui tire vers le large tandis que dix mètres à côté, il n'y a pas de courant. Elle s'est retrouvée là et d'un coup, elle s'est relevée et s'est rendue compte qu'elle n'avait plus pied. Son mari a commencé à s'inquiéter, et elle à paniquer." Heureusement, rapidement, la SNSM intervient à l'aide du canot et le couple est ramené sur la terre ferme.

Les sauveteurs de la SNSM de Quend Plage, dans la Somme. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Une histoire qui se termine bien :" deux jours après, ils ont eu la gentillesse de venir au poste pour nous remercier, faire un don à la SNSM et puis nous ramener une petite bouteille de champagne", complète Armand Dovin. Les sauveteurs préfèrent miser sur la prévention, directement auprès des touristes, à pied ou en canot. La SNSM recommande également aux plaisanciers de venir se renseigner en amont de la baignade, notamment au poste de secours.