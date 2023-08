Les sauveteurs de la SNSM recrutent encore sur la Côte d'Opale, la baignade à Oye-Plage en sursis

Il va y avoir de la houle ce samedi avec des coefficients de marée au-dessus de 100 sur les côtes du Pas-de-Calais. Les sauveteurs en mer seront mobilisés, mais, en ce mois d'aout, ce sont eux qui ont besoin de nous : la SNSM manque encore de bras sur la Côte d'Opale.

Il faudrait une personne supplémentaire à Boulogne-sur-Mer, une à Wimereux, une voire deux à Wissant. La baignade à Oye-Plage pourrait même être suspendue à partir du 12 août car il n'y aura pas assez de sauveteurs pour surveiller les plages et tenir le poste de secours.

Un processus de recrutement assoupli

La SNSM a de plus en plus de mal à trouver des jeunes pour surveiller les plages en août. En poste à Equihen-Plage depuis deux ans, Samuel, 24 ans, les invite tous à le faire : "Ca demande beaucoup d'efforts et de temps mais ça en vaut la chandelle", résume-t-il en citant les missions variées et la gratitude des personnes à qui il vient en aide chaque jour.

En temps normal, il faut présenter six diplômes pour intégrer la société nationale de sauvetage en mer. Cette année, la SNSM a assoupli son processus de recrutement : les détenteurs des premiers diplômes de sauvetage (le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et le Premiers secours en équipe niveau 1) peuvent se présenter et ils recevront la formation complémentaire aux côtés des sauveteurs aguerris.

Entraide et bonne humeur entre sauveteurs

"C'est ce qui se passe à Boulogne-sur-Mer, où ils ont recruté trois sauveteurs encadrés par des anciens, explique Rudolph Giolet, le directeur du centre de formation de la SNSM dans le Pas-de-Calais. Quand il ne fait pas beau, ils en profitent pour mettre à jour les techniques de sauvetage et dès qu'il fait beau, ils passent de la théorie à la pratique."

Équihen-Plage, en plein mois d'août et pendant les grandes marées, sous l'œil des sauveteurs de la SNSM. © Radio France - Theo Boscher

"On est là pour les mettre dans le bain, abonde Samuel qui a formé plusieurs de ses collègues à Equihen-Plage. Comme on manque aussi de formateurs, j'ai l'intention de passer formateur dès que possible." Le manque de sauveteurs peut les mettre en difficulté pour des opérations de sauvetage.

Vanessa est l'une des nouvelles recrues cette année. Etudiante en STAPS, elle a fait de la surveillance de piscine mais elle voulait surtout se frotter à la plage et à la mer. Un choix qu'elle ne regrette pas du tout : "Tant qu'on est apte physiquement, c'est un très beau métier et puis, on a une vue incroyable, on est dans les vagues toute la journée !"

La baignade en sursis ?

L'esprit d'équipe, la vie au camping municipal, les journées dans la mer : tous sont unanimes sur les avantages de leur boulot d'été. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez vous rapprocher d'un poste de secours SNSM ou de la SNSM de Calais.

Le 9 septembre prochain, la SNSM de Calais organise une réunion d'information sur sa campagne annuelle de formation pour l'année prochaine. Il va y avoir beaucoup de besoins avec les Jeux de Paris 2024, qui vont nécessiter des renforts de CRS et de pompiers dans la capitale, et moins sur les côtes.