Turquie : cinq jours après le séisme, des sauveteurs de Haute-Savoie sortent un homme vivant des décombres

En Turquie, un homme de 37 ans qui a passé cinq jours sous les débris d’un immeuble détruit par le tremblement de terre est vivant ! Il a été sorti par les sauveteurs venus de Haute-Savoie après un travail colossal.

Un sauvetage extrêmement délicat

"Durant 25 heures, l’équipe du GIS a travaillé sans relâche. Jeudi matin, des témoins avaient signalé avoir reçu un texto d’un membre de leur famille, un homme de 37 ans, qui indiquait être coincé dans son immeuble. Il s’agit d’un bâtiment de 7 étages, complètement effondré en « mille feuilles ». Après une expertise de deux experts en sauvetage-déblaiement de l’USAR-GIS, il a été décidé d’une stratégie d’intervention" précise le communiqué de l'association. "Le passage du chien, ONYX, un border collie, avait confirmé la présence de la victime. La localisation exacte a été très compliquée en raison de la structure du bâtiment. L’intervention a été réalisée grâce à un déblai mécanique et manuel".

Après 25 heures de travail intense, le jeune homme est extrait de l’immeuble. C’est l’équipe USAR GIS, composée du GIS France et du GIS Suisse qui est intervenue. Ils sont à Elbistan, dans la province de Kahramanmaras en Turquie. C’est une ville située à 1139 mètres d’altitude qui comporte plus de 140.000 habitants.

L’équipe de GIS de Annemasse est partie deux jours après le tremblement de terre avec des médecins, des maitres-chiens, des infirmiers et des sauveteurs déblayeurs.

Séismes ravageurs

Vendredi, l'espoir de trouver encore des survivants s'amenuise en Turquie et en Syrie, une centaine d'heures après le violent séisme qui a tué plus de 21.700 personnes. C'est l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. L'aide humanitaire afflue en Turquie mais l'accès à la Syrie en guerre, dont le régime est sous le coup de sanctions internationales, est beaucoup plus compliqué.

La quasi-totalité de l'aide humanitaire destinée aux zones rebelles est acheminée depuis la Turquie par le point de passage de Bab al-Hawa, le seul actuellement garanti par l'ONU. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a annoncé jeudi être "en route pour la Syrie". La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), est arrivée le même jour à Alep, en Syrie.