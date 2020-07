Les sauveteurs en mer adaptent leurs procédures au covid-19

Déjà une vingtaine de noyades en France depuis le début de la saison estivale. Les services de secours sont en alerte. Les pompiers et la préfecture de l'Hérault présentaient lundi leur plan de prévention et de sauvetage. 250 sauveteurs sont déployés sur les 90 km de littoral du département tout l'été.

Sauvetages masqués

Les services de secours ont dû revoir leurs gestes de sauvetage pour les adapter aux mesures barrière. Ils ont par exemple l'obligation de porter masque et tuba pour aller récupérer les victimes dans l'eau, afin d'éviter d'être atteints si la victime devait être malade. Même pour réanimer, de nouvelles mesures sont appliquées. "Les gestes covid nous gênent un petit peu dans notre efficacité, observe Arnaud Gauriet, pompier nageur-sauveteur à Frontignan. Normalement on intervient sans masque et tuba, et ça ralentit un peu notre progression. Mais on fait au mieux. Dès que l'on arrive sur le sable, _on protège la victime avec un masque chirurgical_". Pour les sauveteurs, c'est masque FFP2 obligatoire lors des opérations.

L'ensemble du protocole de soin a été repensé. "Sur une victime inconsciente, sur une victime en arrêt cardio-respiratoire, _les procédures ont légèrement changées_. On va mettre un masque à haute concentration avec un masque chirurgical par-dessus, pour éviter que les gouttelettes expirées par la victime se dispersent dans l'air et contaminent le personnel qui est proche, mais aussi éventuellement les badauds qui ne sont pas loin".

Arnaud Gauriet, pompier à Frontignan, supervise les opérations de secours

Une saison à risque ?

Après deux mois de confinement, le début de la saison est encore plus surveillé. "On sent que _c'est un peu la libération après ce confinement_, note Arnaud Gauriet. Les gens veulent profiter et veulent profiter du soleil, ils veulent profiter de leur plage avec laquelle ils ont été coupés quelque temps et s'amusent un peu plus".

D'autant que les conditions de ce début de mois de juillet sont propices à créer des situations dangereuses. "Il faut beau, il fait chaud, et il y a un vent dominant de tramontane importante, et donc on est souvent amenés à aller chercher des gens au large", explique Romain Sanchez, chef de la compagnie des pompiers du Bassin de Thau.

La saison estivale des pompiers a commencé

L'an dernier, 136 personnes se sont noyées, 36 sont décédées, lors de la saison estivale dans l'Hérault.