Les sauveteurs en mer d'Antibes lancent un appel aux dons pour acheter un bateau

Aujourd'hui les sauveteurs d'Antibes disposent d'une longue vedette de 17 mètres. Le bateau peut intervenir dans toutes les situations, en cas de tempête ou de mer agitée mais il nécessite à chaque sortie la présence de 6 personnes. Ce qui fait beaucoup car tous les sauveteurs de la SNSM d'Antibes sont bénévoles et travaillent la semaine explique Charlie Stitt, l'un des sauveteurs. Il est donc parfois compliqué d'armer la vedette surtout en semaine ajoute le jeune marin de 24 ans. L'idée est donc venue d'acheter un nouveau bateau, plus petit qui nécessite moins de personnes à bord.

Ce nouveau bateau pourra aussi intervenir pour des sauvetages près du rivage ou même dans le port d'Antibes quand par exemple un scooter des mers est bloqué détaille Charlie Stiit. Le nouveau bateau ne remplacera pas l'actuelle vedette mais il sera plus petit, plus rapide et pourra être opérationnel 24 heures sur 24 explique aussi Charlie Stiit. Pour le financer, le jeune homme a eu l'idée de lancer une collecte en ligne. Le but est de récolter 135.000 euros. Pour l'instant plus de 17.000 euros ont été récoltés.

Charlie Stitt en appelle à tous les Azuréens "vous pouvez même donner le prix d'un café, c'est déjà super". Le jeune sauveteur, capitaine aussi de la vedette rappelle que la SNSM est une association, avec des sauveteurs bénévoles qui ne sont pas payés par le gouvernement, il est donc important de les aider.

Pour faire un don cliquez-ici