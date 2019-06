Les sauveteurs en mer de Cayeux-sur-Mer lancent une campagne de financement participatif

Cayeux-sur-Mer, France

La station de la SNSM à Cayeux-sur-mer dans la Somme lance sa première campagne de financement participatif. Objectif : récolter au moins 3000 euros d'ici la fin du mois de septembre. Cette somme servira entre autre au renouvellement du matériel des sauveteurs et à l'entretien de leurs deux bateaux.

À l'échelle nationale, l'association reçoit une aide de l'Etat, mais l'essentiel du fonctionnement des centre locaux de sauveteurs en mer, comme celui de Cayeux-sur-mer, est financé uniquement grâce aux dons. Pour vous donner une idée : le centre de Cayeux-sur-mer a deux bâteaux, dont un de sept mètre qui coûte 90 000 euros à l'achat (le centre doit en payer le quart) ; l'équipement d'un sauveteur, avec plusieurs combinaisons, les lignes de vie, son casque et le reste du matériel coûte 2000 euros.

Les dons récurrents en baisse

"Si on dépasse cette somme, c'est extraordinaire. Ça va permettre de renflouer nos caisse. Aujourd'hui, on voudra continuer les exercices de sauvetage pour former nos jeunes et nouveaux sauveteurs, explique Arthur Mulier, sauveteur depuis 2017 et référent communication de la SNSM de Cayeux-sur-Mer. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui, parce qu'avant on avait toujours des dons récurrents. On en a encore mais un peu moins, donc cette campagne est intéressante parce que les donateurs savent pourquoi ils donnent."

Il tient aussi à être très clair sur le mode de financement du travail des sauveteurs permanents : "Très peu de gens savent que les sauveteurs embarqués qui assurent la sécurité en Baie de Somme toute l'année _ne sont pas rémunérés_. C'est là le gros dilemme, les gens se disent : pourquoi les sauveteurs en mer font une campagne de crowdfunding, alors que les sauveteurs en mer sont rémunérés, je les vois sur les plages l'été ?" Les saisonniers que vous croisez sur les plages sont rémunérés par les communes, qui ont l'obligation d'assurer la surveillance des plages. Elles font souvent appelle à la SNSM.

En un peu moins de deux mois, la SNSM de Cayeux-sur-Mer a récolté un peu plus de 1300 euros. Si vous souhaitez la soutenir, vous pouvez faire un don sur ce site, ou participer à la journée nationale de collecte de l'association, le 29 juin prochain.