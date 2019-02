Les sauveteurs en mer de L'Herbaudière lancent une cagnotte pour un nouveau canot

L'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île, France

Les sauveteurs en mer de L'Herbaudière, sur l'île de Noirmoutier, ont lancé une cagnotte en ligne pour rassembler la somme nécessaire à l'achat d'un nouveau bateau de sauvetage. Son plus gros canot, le Clémenceau II, a déjà 30 ans et il montre de sérieux signes de fatigue.

Il y a beaucoup d'usure au niveau de la mécanique

"Ce canot nous sert à aller secourir les plaisanciers et les bâtiments", explique Paul Vergote, le président de la station SNSM de L'Herbaudière. "Extérieurement, il est encore en bon état, mais le problème, c'est que toute la mécanique a beaucoup d'usure." L'an dernier, les réparations ont coûté 56.000 euros.

Un bateau à 1,4 millions d'euros

Alors la station SNSM de L'Herbaudière sera la première à avoir un nouveau canot, puisqu'au niveau national, toute la flotte doit être renouvelée. Mais ça coûte cher : 1,4 million d'euros par bateau. Un quart de la somme sera pris en charge par le département de la Vendée, un quart par la région Pays-de-la-Loire, un quart par la SNSM au niveau national et le dernier quart par celle de L'Herbaudière.

Nous lançons un appel aux entreprises : ça leur permettrait d'avoir une belle visibilité et de participer à une belle cause

"Nous devons trouver 350.000 euros, c'est une grosse somme, surtout avec les coupes budgétaires auxquelles nous devons faire face nous aussi", poursuit Paul Vergotte. "Nous faisons donc appel aux plaisanciers, aux différents organismes, mais surtout aux entreprises. Il faut savoir qu'elles ont droit à 66% de déductions fiscales et ça leur permettra d'avoir une belle visibilité et de participer à une belle cause".

La SNSM de L'Herbaudière espère avoir son nouveau canot l'an prochain.