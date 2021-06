Les sauveteurs en mer ont besoin de nous ! Un appel aux dons est lancé

Leur activité repose à près de 80% sur les dons ! La Société Nationale de Sauveteurs en Mer lance un appel à la générosité, dans le cadre de la 5ème édition des Journées Nationales des Sauveteurs en Mer, qui ont lieu ce week-end : les 26 et 27 juin.

Un challenge lancé pour obtenir des dons

Pour l'association, c'est tout simplement vital afin de vivre et poursuivre ses interventions de secours. Au moins 30.000 personnes ont été sauvées l'année dernière en France, de la plage au large. Au total, la SNSM compte 9.000 bénévoles répartis dans 214 stations et 32 centres de formation et d’intervention.

Au vu de l'enjeu, la SNSM a besoin d'aide. Elle lance à partir de ce samedi un challenge sportif qui durera jusqu'au 25 juillet avec pour objectif de sensibiliser le grand public à la cause du sauvetage en mer et de collecter des dons.

Pour y participer, il faut télécharger l'application Strava puis aller dans "Groupes" et rejoindre le challenge "Mille SNSM". Dans "Enregistrer" il faut choisir ensuite son activité physique : marche, nage, course, vélo... puis lancer l'enregistrement de son parcours.

Le but est de réaliser au moins 30 kilomètres et de les transformer ensuite en dons, un euro par kilomètre. Il est évidemment possible de faire un don sans participer au challenge.