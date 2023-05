Les scolaires sensibilisés aux dangers et risques des réseaux sociaux

Une vingtaine d'établissements insulaires et près de 2000 élèves de la maternelle au collège ont été sensibilisés à un bon usage du numérique par l'association Horizon multimédia ces dernières années. Michelle Blain, sa présidente : “L'idée, c'est de renforcer les bonnes pratiques du numérique. On va aussi accompagner les parents, les professionnels de santé et les équipes éducatives. L'objectif, c'est repérer précocement une conduite à risque.”

ⓘ Publicité

loading

Manque de concentration, harcèlement, bagarres, des conséquences déjà visibles

Les réseaux sociaux sont utiles pour le travail, les loisirs, discuter entre amis et le but est surtout d'apprendre aux élèves à bien les utiliser car certaines conséquences sont déjà visibles au sein des établissements. Jean-Louis Angeli, principal du collège de Montesoru : “ Tous les établissements constatent effectivement des élèves qui arrivent avec une faible capacité à rester concentré sur les apprentissages. Le harcèlement via les réseaux sociaux, c'est un problème que l'on rencontre également, que l'on traite.”

loading

Des sensibilisations qui répondent aussi à l'inquiétude de certains parents, comme ce père de famille : “Les réseaux sociaux, les messages, les groupes, au collège ça peut vite envenimer les choses. Harcèlement, les bagarres, les films. J’ai une application qui me permet de gérer tout ce que fait ma fille sur le téléphone.”

Une réponse dont se satisfait sa fille, scolarisée en 6ème au collège de Montesoru, elle se dit consciente des risques : “Je sais que du coup faut que je fasse attention. Je peux par exemple me faire enlever le téléphone et je n'ai pas vraiment envie de ça. Je sais que c'est pour mon bien.”

Pour l'Education Nationale l'objectif est aussi de faire comprendre que nos actions dans le monde numérique ont un impact dans la vie réelle.