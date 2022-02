Les scooters électriques en libre-servcie Yego et Felyx débarquent à Toulouse

Après le départ d'Indigo Weel, Toulouse a choisi deux opérateurs qui, dès ce printemps, proposeront des scooters en libre-service et disponible quasiment partout et tout le temps. En revanche, la Ville a décidé de ne pas renouveler l'expérience sur les vélos. Et toujours pas de trottinettes.

Si les scooters électriques en libre-service - ou plutôt en "free-floating", disponibles quasiment partout et tout le temps - vous manquent à Toulouse, sachez-le. Vous allez bientôt pouvoir remonter en scelle. Ce ne sera plus sur les deux-roues blancs ciglés Indigo Weel, puisque l'entreprise a retiré son offre en début d'année après l'incendie de son entrepôt à Colomiers en décembre. Ce sera désormais avec des scooters Yego et Felyx. La mairie de Toulouse vient de choisir ces deux opérateurs pour compléter son offre de transports en commun.

Chacune des deux entreprises pourra exploiter pour le moment 300 scooters, "voire 600 ou 800 même, si l'engouement est très fort au niveau de ces appareils", indique Maxime Boyer, adjoint au maire de Toulouse en charge de la voirie.

Les scooters débarquent fin avril-début mai

Pour déployer leurs véhicules propres, la jeune start-up Yego déjà implantée à Bordeaux et Felyx présent en Hollande, en Belgique et en Allemagne, devront veiller à ce qu'ils ne stationnent pas de manière anarchique, dans les rues et sur les trottoirs. "Il y aura des zones de stationnement dédiées", assure Maxime Boyer. Par ailleurs, Yego et Felyx devront s'acquitter, chaque année, d'une redevance annuelle de 50 euros par scooter. Leur mise en service est prévue au printemps, précise la Ville dans un communiqué, plutôt vers la fin avril-début mai, d'après les informations de France Bleu Occitanie.

D'ailleurs Yégo et ses scooters couleur vert d'eau, présente dans plusieurs villes d'Europe comme Paris, Barcelone, Valence, Malaga et Séville, va embaucher sur Toulouse pour faire tourner son service. "Combien, je ne sais pas encore, mais ce sera une dizaine de personnes", assure Benjamin Viguier, le cofondateur toulousain de Yego. Pour utiliser les scooters électriques de Yégo et Felyx, des applications mobiles seront nécessaires. "Il faudra notamment enregistrer son permis et sa carte bancaire. L'appli Yego vous permettra de localiser les scooters pour les emprunter. À priori, il faudra débourser _0,29 centimes par minute_", détaille l'intéressé.

Les scooters électriques en libre service de retour, pas les vélos

Si les scooters en libre service sont donc de retour à Toulouse, la mairie n'a pas souhaité qu'il en soit de même pour les vélos. L'expérience avec Indigo Weel n'a pas été concluante.

Depuis 2018 et jusque début 2022, ils étaient eux aussi, proposés en "free-floating", par l'entreprise Indigo Weel. "Nous n'avons pas souhaité remettre une pièce dans la machine car nous voulons, en priorité, développer notre service d'abonnements VelôToulouse", relève l'élu toulousain sans évoquer les problèmes d'incivilités bien connus des Toulousains, ces vélos posés n'importe où, retrouvés dans le canal, ou à plusieurs kilomètres de la Ville rose. En effet, la Ville va relancer un appel d'offre pour VélôToulouse, opéré par JCDecaux depuis 15 ans, et souhaite ouvrir de nouvelles stations-vélos.

Et contrairement à Paris ou Lyon, Toulouse garde la même position sur les trottinettes en libre-service. La Ville rose s'en passera.