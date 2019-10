Les scouts d’Annemasse installent un frigo solidaire

Haute-Savoie, France

C’est un frigo presque comme tous les autres sauf que celui-ci incite au partage et à la solidarité. Installé rue d’Etrembières dans le cœur d’Annemasse, ce frigo solidaire, le premier des Pays de Savoie, doit permettre aux plus démunis de récupérer de la nourriture qui aura été, au préalable, déposée par une autre personne.

Des jeunes scouts à l'origine du projet

A l’origine ce projet, on retrouve un groupe de scouts d’Annemasse. Ils ont été séduits par les valeurs de solidarité et d’échanges portées par ce système. "C’est un bon moyen de donner un peu de notre temps à ceux qui en ont le plus besoin", explique Bertille âgée de 16 ans. Pour acheter ce frigo solidaire, les jeunes scouts ont travaillé pour recueillir les 2 000 euros nécessaires. Le réfrigérateur a été inauguré il y a un mois. "La première semaine, de nombreuses personnes sont venues se servir", assure Louise.

Le but est de le mettre à l'extérieur pour que les gens puissent déposer de la nourriture et pour que ceux qui sont dans le besoin puissent se servir. Cela provoque un échange." - Rachel, scoute à Annemasse

Les scouts d’Annemasse a passé un accord avec les propriétaires du restaurant Le Papadum, devant lequel est installé le frigo solidaire. Les restaurateurs s’occupent notamment de contrôler les produits déposés à l’intérieur. "On ne peut pas mettre n’importe quoi, précise Rachel, une autre membre du groupe de scouts. Pas d’alcool, pas de plat fait à la maison mais des légumes, des fruits, des produits emballés avec une date limité de consommation non dépassée."

Il y a quelques règles à respecter pour déposer de la nourriture dans ce frigo solidaire. © Radio France - Richard Vivion