Laval, France

Ce mardi le thermomètre affiche 2°C, depuis deux semaines l'hiver se fait sentir avec l'arrivée de la neige et du froid. Dans les locaux de l'accueil de jour ouvert en décembre dernier à Laval au 140 avenue Pierre de Coubertin on vient échanger, manger, se laver ou encore se reposer. Fabien a 18 ans , originaire de Mayenne il est à la rue depuis cinq jours , ici il est venu s'accorder un moment de répit "je viens m'occuper, me nourrir et trouver de la chaleur aussi par rapport au froid dehors."

Ce froid, Fatima âgée de 9 ans ne le supporte plus, avec ses parents elle a fui son pays; l’Azerbaïdjan. La famille est en France depuis trois ans mais à la rue depuis dix mois. La journée, Fatima est scolarisée mais tous les soirs avec ses parents elle doit trouver un endroit pour passer la nuit au chaud. Elle raconte "j'aime pas rester dehors, j'aimerai bien avoir une maison, quand on a pas de place on va à l'hôpital et on dort sur des chaises, c'est dur."

En pleine vague de froid , Fatima et ses parents viennent à l'accueil de jour de plus en plus tôt. Même chose pour les autres personnes sans domicile. Laurène animatrice coordinatrice à "La Porte Ouverte" confirme une hausse de fréquentation depuis la chute des températures "depuis une semaine ou deux on accueille entre 60 et 70 personnes tous les jours, ce matin il y avait déjà une dizaine de personnes devant la porte".

L'accueil de jour "La Porte Ouverte" est ouvert tous les jours de 10h à 16h30 au 140 avenue Pierre de Coubertin.