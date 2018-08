Se protéger du soleil devient un casse tête quand on vit dans la rue, notamment en ville ou il y a moins d'espaces verts. A Avignon les SDF cherchent désespérément des coins d'ombre et des points d'eau à travers la ville. Il n'est pas facile pour eux de se rafraîchir et de boire régulièrement alors que c'est l'une des premières préconisations médicales en ces périodes de canicule.

Trois fois par semaine, les SDF peuvent avoir accès à une douche gratuite et des produits hygiénique. Cela fait deux ans qu'une douche mobile sillonne les rues d'Avignon et depuis quelques jours elle ne désemplit pas. Les bénévoles de la Mobil'douche lancent d'ailleurs un appel aux dons. Ils ont besoin de produits d’hygiène type brosse à dent, gel douche ou encore shampoing.

Tournée intra et extra-muros de la Mobil'douche les lundi, mercredi, et vendredi entre 16h et 21h.

Pour toute information : mobildouche84@gmail.com

Par courrier : Mobil’Douche - Secours Catholique 147 avenue de Tarascon 84000 Avignon Tél : 04.90.80.69.30