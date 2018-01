21000 Dijon, France

C'est le cas d'Arnaud Guvenatam. Ce nom vous parle sans doute si vous suivez l'actualité politique Côte-d'Orienne puisque Arnaud Guvenatam est l'un des militants de La France Insoumise dans le département. Mais c'est en simple citoyen, éloigné de toute démarche partisane, en se promenant comme des milliers de gens le font chaque jour à travers les rues de la capitale Bourguignonne vendredi dernier qu'il a remarqué ces étranges dispositifs. Indigné il a décidé de les prendre en photos et de les répertorier à travers la ville. Il a publié le tout sur sa page Facebook. En quelques heures, c'est un énorme carton, au 1er janvier 2018, ses clichés sont partagés 258 fois!

Ces dispositifs "ce sont des faux terre-pleins de cailloux pour éviter de s'allonger, on peut en voir vers l'auditorium par exemple, ça peut être aussi des bancs avec des barres de fer au milieu, ou des bancs pas suffisamment larges pour qu'un homme ou une femme puissent s'allonger, il y a aussi les picots... Tout cela signifie de fait "on ne veut pas vous voir ici", ces picots métalliques on peut les retrouver notamment place Grangier" explique Arnaud Guvenatam. Des dispositifs très choquants selon lui. "C'est quelque chose qui dévisage nos villes et surtout nos valeurs, très clairement c'est une manière "d'invisibiliser" les gens qui sont dans une grande précarité et la misère" s'insurge le jeune homme.

Nous nous sommes rendus rue de la Liberté devant l'un de ces dispositifs et nous avons questionné les passants: "que pensez-vous de ce "matériel anti SDF"? Les avis sont assez variés. "Cela ne me choque pas plus que ça" dit ce monsieur. "Ce sont des dispositifs auxquels nous nous sommes habitués" explique cette dame. Plus choqués, ces deux personnes témoignent: "je trouve ça navrant, parce que ces gens sont déjà à la rue si en plus ils ne peuvent même plus s'asseoir...", "vous avez entendu le discours de Macron? Il a garantit, promis, juré que tout le monde serait bientôt à l'abri... Il n'y a plus qu'à espérer."

Impossible pour un SDF de s'allonger sur ces chaises installées place du Bareuzai

Rue de la Liberté, encore, nous avons croisé la route de Suleyman, un Dijonnais de 32 ans à qui il arrive de dormir à la rue. Il nous parle de tous ces dispositifs "anti SDF". "C'est un petit peu dégueulasse parce que maintenant quand on est dans le froid on peut plus s'allonger, on peut plus s'asseoir, on ne peut plus rien faire du tout" déclare le jeune homme.

Des bancs avec des arceaux place de la République à Dijon

Pour l'instant pas de réaction du côté de la mairie de Dijon que nous avons sollicité ce lundi 1er janvier 2018 pour avoir quelques explications et une interview. Arnaud Guvenatam espère que la municipalité va s'emparer du sujet et que ces dispositifs seront démontés. "Il faut absolument les retirer parce que la prise de conscience est la première étape vers le reclassement de toutes ces personnes qui sont en difficulté et dont on ne parle que très peu".

Début décembre la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs Solidarité avaient lancé une campagne pour alerter justement sur ces "repoussoirs" à SDF alors que le nombre des sans-abris est en forte augmentation dans notre pays. Un nombre qui aurait bondit de 50% entre 2001 et 2012. Selon la Fondation plus de 2 000 personnes meurent dans la rue chaque année en France. Précisons que la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs Solidarité encouragent chaque citoyen à poster des photos de ces mobiliers anti-SDF avec le hashtag #soyonshumains. La Fondation Abbé Pierre lance aussi un site internet soyonshumains.fr où vous pouvez contribuer. Pour Christophe Robert délégué général de la fondation "Ce n'est pas parce qu'on n'a plus rien, qu'on n'a pas le droit de se reposer, de se laver, d'aller aux toilettes".