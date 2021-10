Les secouristes du PGHM fêtent leurs soixante ans : entre joie et souvenirs

Embrassades, retrouvailles et bons souvenirs, voilà ce qui ressort de cet anniversaire du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de l'Isère, qui fêtait ce samedi 9 octobre son soixantième anniversaire.

Retrouvailles entre secouristes

Les secouristes étaient conviés au château du Touvet, avec leurs familles, et des anciens, pour célébrer cet anniversaire. "C'est de l'émotion qui remonte, témoigne Olivier Reymond, secouriste depuis trente ans. Des secours, des bons moments, de la camaraderie, la vie quoi ! On fait partie de cette famille et on a de la chance d'avoir une vraie cohésion. C'est important."

Au milieu des retrouvailles, quelques anciens du PGHM, dont certains étaient présents dès la création du peloton isérois, en 1961. Alain Rebreyant est l'un d'eux. Il a travaillé comme conseiller technique, "en liaison permanente avec le PGHM", précise-t-il. Il témoigne d'un quotidien fraternel, mais parsemé de drames. "La chose qui m'a le plus marqué, explique-t-il, c'est la perte d'un très bon ami. Il a été tué en secours aux Ecrins. Là, j'ai vraiment perdu quelqu'un de très cher."

La "grande famille" du PGHM réunie pour la photo. © Radio France - Théophile Pedrola

Le dernier accident dans un coin de la tête

Le chef d'escadron du peloton, Patrick Poirot, a voulu rendre hommage à ces héros du secours en montagne. Forcément, dans un coin de sa tête, le crash de l'hélicoptère de Villard, le 12 septembre dernier. "Tout cela résonne en nous, a-t-il détaillé. Gendarmes, mais aussi CRS, médecins... toutes les personnes qui constituent la grande famille du secours en montagne, avec qui on a l'habitude de travailler avec. Cette journée leur est aussi dédiée."

Avant les grandes retrouvailles, une cérémonie militaire a médaillé quatre secouristes : deux pour acte de bravoure lors d'une intervention périlleuse dans un canyon, les deux autres étaient les deux secouristes présents dans l'hélicoptère écrasé à Villard. Ils ont tous deux reçus la médaille de la Gendarmerie nationale, étoile de bronze.