Les secours connectés du futur sont testés à Marseille lors d'un exercice européen

Des robots, des drones, des caméras, connectés par intelligence artificielle. Les secours de demain sont testés cette semaine à Marseille. Le projet baptisé "INTREPID" a été lancé il y a trois ans par sept pays européens dont la France.

7 pays, 17 partenaires pour un budget de 7 millions d'euros

Au total 17 partenaires dont les Marins-Pompiers, mais aussi des industriels, des laboratoires de recherche, la police de Madrid, les pompiers allemands, soit une soixantaine de personnes, sont réunis au CETIS, le Centre d'Entraînement aux Techniques d'Interventions et de Survie du Bataillon des Marins-Pompiers.

L'objectif de cette 2e étape du projet européen, mettre la technologie et l'intelligence artificielle au service des opérations de secours. En clair être plus rapide, plus efficace pour les victimes et plus sûr pour les primo-intervenants sur un accident, une catastrophe ou un incendie.

Parmi les innovations technologiques, France Bleu Provence a testé un robot intelligent.

"L'intelligence artificielle va augmenter les chances de survie des blessés" - Capitaine de corvette Hubert des Marins-Pompiers de Marseille

