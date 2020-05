Les secours en mer appellent à la prudence sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée

La foule attendue pour ce week-end de trois jours sur les plages de Loire-Atlantique et de Vendée pour profiter du déconfinement. Sur l'eau, il devrait y avoir également beaucoup de monde. Le vent d'est devrait souffler assez fort et la SNSM appelle à la plus grande prudence.