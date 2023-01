Les secours se testent lors d'un exercice grandeur nature au stade Geoffroy Guichard ce mardi

Tous les services de secours et tous les effectifs seront mobilisés ce mardi 24 janvier, lors d'un exercice grandeur nature au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne : les pompiers, les policiers, les gendarmes (bien que l’on soit en zone police), la sécurité civile, le Samu afin de prendre en charge les blessés sur place et les évacuer au plus vite vers l’hôpital.

ⓘ Publicité

Les blessés, ou plutôt les figurants chargés de jouer les blessés. Car même si l'on ne peut pas dévoiler avec précision le scénario, il s’agit de réagir à l'intrusion, pendant un match, d'assaillants armés qui tuent des stadiers et des spectateurs.

Pas d'inquiétude si vous entendez des cris et des sirènes

Prévoir le pire, pour ne rien laisser au hasard, c'est l'objectif de cet exercice coordonné par la Préfecture de la Loire. Elle en organise plusieurs par an afin de tester la réactivité, la rapidité et la communication entre les différents services de secours.

Afin que la fiction soit la plus réelle possible, le site sera sonorisé, il est donc possible que les riverains entendent des cris. La consigne est de ne pas paniquer, de ne pas appeler la police afin de ne pas surcharger les lignes téléphoniques et si possible d'éviter le secteur du stade. La rue Pierre et Paul Guichard sera fermée à la circulation.