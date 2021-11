Les secrets des trésors de la grotte Cosquer de Marseille dévoilés dans un livre

Au mois de juin 2022 la grotte Cosquer se dévoilera aux yeux de tous avec l'ouverture à la Villa Méditerranée de la réplique de la cavité. Une immersion dans ce trésor situé aujourd'hui à 37 mètres de profondeur dans la mer au Cap Morgiou dans les Calanques de Marseille. Un patrimoine exceptionnel que l'on peut découvrir depuis ce mercredi dans un livre illustré "La grotte Cosquer révélée" (Synops Edition) du journaliste et scientifique Pedro Lima spécialiste de la préhistoire.

Cet ouvrage illustré retrace l'histoire de la grotte Cosquer avec les nombreuses peintures réalisées par ceux qui y vivaient, 33 000 ans avant Jésus-Christ. Un véritable trésor confirme Pedro Lima : "C'est un trésor de notre humanité commune, ce sont des peintures, des gravures, des œuvres qui ont été réalisées par des Homo sapiens qui vivaient en Provence sur le littoral méditerranéen dans les Calanques actuelles il y a 33 000 ans. Des gens qui ont découvert à l'époque cette grotte, qui sont entrés et qui y ont passé beaucoup de temps puisqu'elle a été fréquentée entre -33 000 ans et -19 000 ans. Pendant 14 000 ans, c'est très très long, des gens sont entrés dans cette grotte et ont réalisé des choses mystérieuses".

550 figures sur les parois

Le livre recense les mystères mais aussi ces peintures exceptionnelles retrouvées sur les parois et les sols : de nombreuses mains humaines, preuve que la cavité était fréquentée alors qu'elle était difficilement accessible comme le raconte Pedro Lima : "Il fallait qu'ils marchent plus de 100 mètres dans un très étroit boyau et ils allaient représenter les animaux et ces fameuses mains qui sont aussi un peu mystérieuses. Il y a eu plusieurs hypothèses pour expliquer leur présence. Peut-être qu'il s'agissait d'une sorte de langage des signes puisque certains doigts sont repliés. Les chasseurs quand ils étaient à la chasse utilisaient ce langage des signes pour communiquer entre eux et le transposaient ensuite sur la paroi. Et certaines empreintes ont montré aussi qu'il y avait des femmes".

Des mains et des animaux...

De nombreuses mains, celle sans doute aussi d'enfants mais également beaucoup d'animaux : des bisons, des chevaux des bouquetins et plus rares, des phoques et pingouins. Rares dans l'art pariétal mais logique en ce qui concerne la grotte Cosquer : "Il n'est pas étonnant que cette population, ces homos-sapiens aient représenté dans cette cavité les animaux de leur environnement. Ils vivaient sur le littoral méditerranéen dans un paysage qui n'avait rien à voir avec celui qu'on connait aujourd'hui. Imaginez qu'à l'époque le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Le littoral était 10 kilomètres plus loin que ce qu'il est actuellement et sur ce littoral en période glacière il faisait très froid, il y avait des pingouins et phoques. Ils les observaient et les chassaient et quand ils rentraient ils les représentaient".

La reconstitution de la grotte sous-marine découverte par un plongeur en 1985, ouvrira ses portes en juin prochain à Marseille, on peut s'attendre à autant de succès que la grotte Lascaux en Dordogne.

Pedro Lima sera en dédicace pour son livre "La grotte Cosquer révélée" chez Synops Edition ce samedi 27 novembre de 14h à 18h au Carré des écrivains au Centre Bourse, à Marseille.