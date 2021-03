Les sénateurs votent pour l'individualisation de l'allocation adulte handicapé

Les députés doivent maintenant trancher, mais les sénateurs ont voté pour l'individualisation de l'allocation adulte handicapé (AAH). Vote contre l'avis du gouvernement. 270.000 personnes sont concernées selon l'association des Paralysés de France, celles qui touchent l'AAH.

Cela permettrait de réparer une injustice pour Haude Vern, directrice de la délégation APF France Handicap pour le Finistère et les Côtes d'Armor : "Le problème, c'est qu'on considère que l'AAH est le droit d'une personne et c'est leur seul moyen d'avoir une autonomie et une indépendance financière. Et actuellement dès qu'il y a une situation de couple, on prend les revenus du conjoint et cela fait baisser l'AAH."

Passer de 900 euros d'allocations à zéro

Avec d'énormes conséquences financières : "Ça peut passer de 900 à 0. Donc aucune ressource propre et une dépendance complète au conjoint. Ce sont déjà des personnes en situation de dépendance (parfois dans l'impossibilité de travailler) donc ils ont l'impression d'être mis sous pression avec l'impossibilité de se mettre en couple. Et ceux qui se mettent en couple ont l'impression de ne plus pouvoir en sortir, car ils n'ont plus de revenus."

Autre conséquence, "certains peuvent être tentés de se cacher. Ça pose question. Tout comme ça doit poser question aux personnes qui se mettent en couple avec des personnes handicapées. C'est une situation anormale. Les personnes qui perçoivent l'AAH doivent pouvoir vivre normalement."

L'exécutif n'est pas de l'avis des sénateurs : "Le gouvernement est contre. C'est incompréhensible. Il met ça sur le dos de la solidarité dans le couple, mais dans le cas présent ça ne marche pas. Si on gagne le combat, ça va entraîner un surcoût, c'est sûr. D'après nos chiffres, 270.000 personnes éligibles à l'allocation adulte handicapée sont en couple."